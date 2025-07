Melilla homenajeará a las tropas que salvaron la ciudad de las rifeñas con una escultura del 'Socorro de Melilla'

MELILLA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Melilla homenajeará en 2026 a las tropas que salvaron la ciudad en el año 1921 de las tropas rifeñas lideradas por Abd el-Krim tras el desastre de Annual, que se supuso la mayor derrota del ejército español en su historia, con una escultura del 'Socorro de Melilla' de nueve metros de altura que se instalará en la Plaza de España.

La obra encargada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma al escultor y profesor Jesús García Ligero ha sido presentada en el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, acompañado por la consejera de Cultura, Fadela Mohatar, ha encabezado la presentación de un proyecto con el que, según ha señalado, se salda una deuda de gratitud con los Regimientos de la Corona, el Tercio y Regulares, los primeros en llegar a la ciudad aquel 24 de julio y evitar su caída ante las tropas rifeñas de Abd el-Krim.

Imbroda ha lamentado que en 2021 (en ese año gobernaba PSOE y CPM bajo la presidencia de Eduardo de Castro), con motivo del centenario de aquella gesta, no se celebrase ninguna conmemoración institucional. "Esos héroes se merecen lo mejor porque defendieron a todos, y si ahora estamos aquí es gracias a ellos y a España, que nunca ha abandonado a Melilla", ha manifestado.

Ha reivindicado también la importancia de la memoria histórica para preservar la identidad colectiva: "Si un pueblo no conmemora y no guarda honor y gloria a sus héroes en los momentos claves de su historia, es un pueblo que no tiene futuro, no tiene valores y se extinguiría".

La escultura se encuentra actualmente en fase de ejecución, y se prevé que esté concluida el próximo mes de febrero, para ser inaugurada en marzo de 2026.

El escultor Jesús García Ligero ha explicado los elementos conceptuales y simbólicos de la pieza, concebida no como una alegoría bélica, sino como un canto al auxilio, al esfuerzo colectivo y al reconocimiento. La obra estará compuesta por una estructura de contrafuertes rematados por figuras que ascienden por una escalera, simbolizando a quienes reforzaron la ciudad cuando esta estuvo a punto de sucumbir.

"He querido huir de la belicosidad y apostar por el reconocimiento y la gratitud", ha explicado el autor. Los contrafuertes estarán adornados con escudos que representan a los tres cuerpos militares que encabezaron el socorro: la Legión, los Regulares y los Regimientos de la Corona, además del escudo nacional, como emblema de la unidad de España.

El acto ha contado también con una intervención del coronel Amadeo Flores, del Instituto de Historia y Cultura Militar, quien ha ofrecido un repaso histórico de los hechos ocurridos en julio de 1921. "Queremos rendir un sentido recuerdo y un merecido homenaje a todos los soldados que, procedentes de todos los rincones de España, fueron enviados a Melilla para garantizar con su sacrificio, y en muchas ocasiones con la ofrenda de sus propias vidas, la integridad y la seguridad de nuestra ciudad y sus habitantes", ha declarado.

Flores ha citado expresamente a figuras clave como el teniente coronel Barrera, el teniente coronel González Tablas o el comandante Fontanés, que encabezaron el socorro y murieron durante las operaciones militares en suelo melillense.

Entre los asistentes al acto han estado presentes el comandante general de Melilla, Luis Cortés Delgado; el senador y ex comandante general Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu; y el presidente de la Asociación de Estudios Melillenses, coronel Benito Gallardo Sierra.