Melilla participará por primera vez en el mayor ejercicio nacional de seguridad marítima de la Armada Española

Carga en Melilla de suministros para las islas de soberanía española en el norte de África. - COMANDANCIA NAVAL DE MELILLA

MELILLA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Melilla participará este año por primera vez en el ejercicio anual MARSEC-26, el mayor ejercicio nacional de seguridad marítima, que lidera la Armada Española y en el que participan hasta un total de 26 agencias y organismos con competencias en el ámbito marítimo, según ha informado este domingo la Comandancia Naval de Melilla.

Tal y como ha detallado el organismo que dirige el comandante Eduardo Estrella Suanzes, el ejercicio tendrá lugar desde este lunes 6 de abril y hasta el próximo viernes día 17, dos semanas en las que la Armada "lidera el mayor ejercicio nacional de seguridad marítima".

La institución castrense ha subrayado que "este año, por primera vez desde que se realizan estos ejercicios anuales MARSEC, uno de los escenarios se desarrollará en Melilla, con un escenario simulado en el que se produce una explosión ficticia en un buque dentro de la dársena de Melilla, se produciéndose una vía de agua que lo hará encallar, con un derrame de combustible".

Según ha explicado, MARSEC-26 tiene como principal objetivo reforzar la cooperación y el conocimiento mutuo entre las distintas instituciones implicadas en la seguridad marítima, mediante la planificación y ejecución de operaciones que abarcan una amplia gama de situaciones.

En total, se desarrollarán 15 escenarios en distintos puntos del litoral español, que incluirán desde el control del tráfico marítimo hasta operaciones de rescate de tripulaciones, lucha contra el narcotráfico, ciberseguridad, buceo, gestión de crisis sanitarias a bordo y simulaciones de accidentes aéreos en la costa.

El ejercicio se enmarca en las zonas consideradas de interés preferente para España según la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima 2024, y aborda los riesgos y amenazas actuales en el ámbito marítimo, tanto en materia de seguridad como de protección.

En el caso de Melilla, ha apuntado su Comandancia Naval, la activación del simulacro implicará inicialmente la puesta en marcha de los planes de contingencia de la Autoridad Portuaria, incluyendo el plan de emergencia interior y el plan interior marítimo. Posteriormente, la situación se elevará a nivel 1 de emergencia, transfiriéndose la dirección a la Capitanía Marítima, que activará el Plan Marítimo Nacional con el consiguiente despliegue de medios adicionales.

El ejercicio contará en la ciudad con la participación de la Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo de Almería -que desplegará un buque de gran desplazamiento y un helicóptero-, Cruz Roja, un buque de Armas-Trasmediterránea, los prácticos del puerto y el patrullero Isla Pinto. Asimismo, otras instituciones y organismos locales como la Delegación del Gobierno, la Consejería de Seguridad Ciudadana, Protección Civil o la Guardia Civil estarán representados de forma simulada.

La Comandancia Naval de Melilla ha destacado que la Fuerza de Acción Marítima, junto a otros cuerpos y administraciones públicas, desempeña un papel clave en la vigilancia y control de las aguas españolas. Este ejercicio anual pone de manifiesto la coordinación entre organismos civiles y militares para garantizar la seguridad y la protección del entorno marítimo.