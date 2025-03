Melilla pide a Delegación que permita acceder al CETI a once migrantes tras abonarles un hotel por la lluvia

MELILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Melilla ha pedido a la Delegación del Gobierno que asuma su responsabilidad y acoja a las once personas acampadas a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), aspirantes a pedir asilo en España, porque su decisión de llevarlos a un hotel la noche del jueves se debió a una cuestión humanitaria ya que llovía intensamente y la misma no puede ser permanente.

A pregunta de los periodistas, la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed (PP), ha explicado que la opción habitacional fue una medida de carácter humanitario, ya que las once personas estaban a la intemperie, resguardadas en tiendas de campaña. "Hemos tomado esta determinación tras ver la tormenta que había y que la Delegación del Gobierno no daba ninguna señal", ha afirmado Randa Mohamed.

Mohamed ha detallado que, aunque el Gobierno de Melilla ha actuado por razones humanitarias, "no tenemos competencia en esta materia y más que una noche no podemos ofrecerles". Los migrantes han regresado a sus tiendas de campaña, esperando que la Delegación del Gobierno les permita el acceso al CETI.

La consejera ha manifestado su desconcierto ante la situación, señalando que "no entendemos por qué la Delegación del Gobierno, teniendo un set habilitado para 500 personas, permite que haya once personas durmiendo en las puertas de las instalaciones".

Además, Randa Mohamed ha sugerido que, si no se puede acceder al CETI, la Delegación del Gobierno debería habilitar otras instalaciones o tener un convenio con alguna entidad. "No es nuestra competencia, no podemos nosotros hacer nada por mucho que tengamos la voluntad", ha añadido, subrayando las limitaciones del Gobierno de Melilla.

Por último, la consejera ha exigido que "la Delegación del Gobierno debe poner una solución inmediata a este problema". Ha enfatizado que "hay once personas en una situación muy vulnerable, acampadas a las puertas de unas instalaciones que dependen directamente del Gobierno de la Nación, que tiene las competencias en inmigración".

Randa Mohamed ha concluido que "no entendemos cómo se puede permitir que sigan a las puertas del CETI en tiendas de campaña", resaltando la urgencia de una intervención por parte de las autoridades competentes para resolver esta situación crítica.