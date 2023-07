Melilla recupera el servicio de autobuses públicos tras cinco días de parón que afectaron a cientos de usuarios

MELILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cooperativa de Autobuses de Melilla (COA) ha anunciado la tarde de este miércoles que suspende su parón, que ha dejado a la ciudad española del norte de África cinco días sin servicio público de autobuses, y comunica que reanuda el servicio este jueves "tras confirmarse el envío de la transferencia de la subvención aprobada por el Gobierno local este pasado lunes".

Según ha informado a Europa Press un portavoz de la cooperativa, la empresa de transportes reanudará el servicio en su horario habitual a partir de este de jueves tras verse afectados cientos de usuarios. Esta decisión se ha tomado tras cinco días de huelga, que se inició el pasado sábado 1 de julio tras denunciar el impago de la subvención por parte de la Ciudad Autónoma.

A raíz de ello, el lunes 3 de julio se reunía el Consejo de Gobierno de forma urgente y extraordinaria, sesión en la que se aprobaba la subvención nominativa de 500.000 euros correspondientes a este año 2023, con los votos a favor de los consejeros de CPM y de PSOE y la abstención del presidente de la Ciudad Autónoma en funciones Eduardo de Castro (Grupo Mixto).

La COA había asegurado que no cesaría su parón hasta que no recibiera el dinero en su cuenta corriente pero este miércoles, tras cinco días de protesta que han dejado sin transporte público en autobús a cientos de usuarios, "ha suavizado" sus exigencias "pensando en sus clientes" y ya no ha puesto como condición que el dinero estuviera en su cuenta, sino únicamente que "se diera la orden de pago" por parte de la Ciudad. Este hecho se ha producido la tarde del miércoles y ello ha llevado a la cooperativa a interrumpir su parón y anunciar que a primeras horas de este jueves, en su horario tradicional, reanuda todas sus líneas.

La cooperativa de autobuses está atravesando por una situación económica muy delicada que le ha llevado a tener dificultades para pagar las nóminas de sus socios y empleados, debido a la reducción en el número de pasajeros provocada desde el inicio de la pandemia del covid-19 en marzo de 2020, el cierre de la frontera con Marruecos entre ese mes y mayo de 2022 y a partir de esa fecha las restricciones de paso a la ciudad española de ciudadanos de Nador por la exigencia de visado para acceder a Melilla.