Mestre convencida de que el Parlamento "no será un ring" y defiende la "estabilidad" del pacto con Vox

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana María Mestre, en una entrevista con Europa Press. - FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS

CÁDIZ, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pasado 23 de julio, Ana Mestre García se convirtió en la cuarta mujer en asumir la presidencia del Parlamento de Andalucía con los votos del PP-A y Vox. La gaditana se muestra optimista para que desde la cámara autonómica "se pueda solucionar el mayor número de problemas para que Andalucía, dentro de cuatro años, esté mejor".

"Estoy convencida que el Parlamento no será un ring, sino un espacio, de debate, donde el enfrentamiento no conlleve sobrepasar límites, donde los ciudadanos no quieren encontrar a sus políticos, independientemente de lo que cada uno piense", ha expresado en una entrevista con Europa Press, menos de un mes después de ocupar el sillón del antiguo Hospital de las Cinco Llagas.

Mestre espera que los diputados sean capaces de "autorregularse la temperatura política" en una legislatura marcada por unas próximas elecciones generales y municipales en 2027. Un escenario para el que confía en "una coraza" para "poder debatir en clave andaluza". "Es muy susceptible que caigamos en situaciones que no llevan a ningún sitio, solo a la confrontación por la confrontación", ha reiterado.

Durante su primer pleno como presidenta de la cámara, los diputados del PSOE-A abandonaron la sesión tras su discurso en respuesta a la comparecencia en el Pleno del vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz. Una situación que cree que "es cuestión de tiempo" que no se repita en los próximos meses.

"Espero que podamos marchar correctamente como los ciudadanos esperan de sus diputados y como la Cámara merece para tener debates sosegados, porque los asuntos son de mucha envergadura y necesitan sosiego y de una cierta moderación para llegar a buenos puertos", ha destacado.

Un debate que, por el momento, sigue teniendo como escenario provisional la sala Alberto Jiménez-Becerril del Parlamento mientras duran las obras en el hemiciclo. Unos trabajos que Mestre espera que estén listos para el próximo mes de noviembre. "Había mucho desprendimiento dentro del salón de pleno y ya se hacía muy difícil el estar con las medidas de seguridad que se presuponen en cualquier espacio de trabajo. Está siendo en tiempo récord esa obra", ha explicado.

"EL ACUERDO HA PROPICIADO ESTABILIDAD"

Mestre ha sido elegida presidenta del Parlamento gracias al apoyo de Vox, con quien el PP-A cerró un acuerdo para formar gobierno después de las elecciones del 17 de mayo. Unos comicios donde los populares se quedaron a dos escaños de reeditar la mayoría absoluta obtenida en la pasada legislatura.

"Este acuerdo lo que ha propiciado ha sido estabilidad para Andalucía y se sustenta en los resultados de la jornada electoral", ha defendido Mestre quien tendrá como vicepresidenta en la cámara andaluza a la diputada por Vox, Cristina Peláez.

La nueva responsable del poder legislativo se ha mostrado confiada en tener una relación "franca y buena" con el nuevo socio de gobierno durante la legislatura. "El movimiento se demuestra andando y dos no se pelean si uno no quiere", ha afirmado Mestre que ha asegurado que "no hay nada que temer" y ha mostrado su confianza "plena" en "la capacidad y en la solvencia" de Juanma Moreno para estar al frente del ejecutivo.

"Sumamos en pro de esa estabilidad que conllevará buenos acuerdos para Andalucía", ha insistido la presidenta del Parlamento que fija como "prioridad máxima" que "se cumplan las normas y el reglamento". "A mi lo que me preocupa es tener como prioridad a los andaluces", ha apuntillado.

CONFIANZA EN PODER REFORMAR EL REGLAMENTO DEL PARLAMENTO

Mestre no es nueva en el Parlamento, durante los últimos cuatro años ha sido la vicepresidenta de la cámara al lado de su antecesor, el también popular Jesús Aguirre. De él, hereda el reto de sacar adelante la reforma del estatuto del órgano con el objetivo de tener "un parlamento más ágil y parecido a la realidad" y "en beneficio de todos".

En esta línea, la presidenta ha puesto el foco en elementos como los tiempos, "herramientas de control" o la posibilidad de que los grupos tengan "herramientas más ágiles". "Nunca ir en contra de lo que supone el control al gobierno me parece importante, venimos a mejorar", ha reafirmado.

"Llegar a un buen puerto ahí tiene lógica, lo que hace es elevar a los diputados y a los grupos parlamentarios y no empequeñecer ni pasar a un segundo plano por haberlo apoyado", ha señalado la presidenta, quien se ha mostrado convencida y "esperanzada" en poder aprobar la reforma en la presente legislatura.

Un reglamento que recoge la posibilidad de crear comisiones de investigación, una herramienta que grupos de la oposición han apelado en los últimos años y recientemente sobre el incendio en Los Gallardos (Almería).

"Es una herramienta más, si cumplen los criterios del reglamento se pueden desarrollar en la Cámara", ha señalado Mestre, quien también ha recordado que dichas comisiones "no tienen trascendencia jurídica".

"ESPERO QUE LA NORMALIDAD LLEGUE LO ANTES POSIBLE A CEUTA"

Sobre la crisis migratoria en Ceuta, de la que se cumple una semana, Mestre ha mostrado su "solidaridad" con la ciudad autónoma y espera que los gobiernos responsables "lleguen al necesario entendimiento que apacigüe esa inquietud social".

"Solo puedo mostrar mi apoyo al Gobierno de Ceuta. Me solidarizo sin lugar a dudas con las diferentes situaciones que se están viviendo, que son en muchos casos inquietantes y dramáticas", ha afirmado Mestre quien ha trasladado su deseo personal de que "la normalidad llegue lo antes posible".

"Espero el mayor de los aciertos para reconocer, por la sensibilidad necesaria que este tema requiere, las diferentes situaciones de los propios y de los ajenos. Es difícil compaginar eso, pero nosotros desde la Cámara Andaluza, solo podremos estar en pro de beneficiar a la sociedad andaluza con un marco legislativo justo", ha concluido.