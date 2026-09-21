Moh confirma que buscan un terreno para identificar a migrantes en Melilla y niega que se vaya a convertir "en un CETI"

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, en las VI jornadas sobre trata y explotación sexual. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha admitido este lunes el Ministerio del Interior está buscando "un espacio para, si hiciera falta, hacer la documentación para retornar a su país de origen a migrantes que entraran de manera irregular", pero ha negado que "se vaya a convertir en un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) 2".

A pregunta de las periodistas, sobre las informaciones que apuntan al posible uso del antiguo cuartel de Caballería, situado en el Paseo Marítimo y con una capacidad aproximada de 800 personas, Moh ha insistido en que "en ningún momento se ha hablado de ningún CETI", como el que ya existe en la ciudad desde el año 1996 para alojamiento de migrantes que acceden irregularmente en la ciudad española del norte de África que llegó a acoger más de 2.000 personas en los momentos de mayor tensión de migrantes y que en la actualidad supera el medio millar.

La delegada ha explicado que el Ministerio del Interior "estudia desde hace tiempo" la habilitación de un espacio destinado "exclusivamente" a una necesidad operativa relacionada con la documentación necesaria para el retorno de migrantes que accedan de manera irregular a Melilla.

"No se está buscando ningún emplazamiento para hacer ningún CETI", ha recalcado Moh, quien ha recordado que estos centros dependen del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y no del Ministerio del Interior, que en su caso sería para realizar los triajes (identificación de los migrantes) con el fin de tramitar el retorno a su país de origen.

Asimismo, ha precisado que por el momento "no existe ningún terreno o ubicación elegida de forma definitiva", negando así que vaya a ocupar el cuartel de Caballería del Paseo Marítimo, y ha garantizado que el emplazamiento que eventualmente se seleccione "no perjudicará a la sociedad melillense, ni afectará a la ciudadanía ni supondrá un obstáculo para el desarrollo económico de la ciudad".

NUEVOS LLAMAMIENTOS

En relación con la situación fronteriza y los posibles llamamientos a nuevos intentos de entrada irregular, como el realizado en redes sociales para este miércoles, 23 de septiembre, coincidiendo con las elecciones legislativas en Marruecos, la delegada del Gobierno ha lanzado "un mensaje de tranquilidad" y ha defendido la preparación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Confío plenamente en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en su trabajo, en su profesionalidad y en su actuación", ha señalado Moh, quien ha asegurado que Melilla cuenta con unos cuerpos policiales "profesionales, muy preparados y capaces de dar la respuesta que hiciera falta en cada momento".

La delegada ha explicado que, debido a la condición fronteriza de Melilla, "existen dispositivos preparados para actuar ante cualquier eventualidad" y que estos "se adaptan de manera continua a la información disponible y a las necesidades de cada momento".

En este contexto, ha informado del desplazamiento a Melilla de tres nuevos módulos de intervención rápida del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, cuyo objetivo es reforzar los dispositivos existentes y permitir adecuar el despliegue a las circunstancias, además de garantizar los descansos de los agentes que prestan servicio.

Moh ha destacado que la comunicación y coordinación entre las distintas unidades de seguridad es "constante y continua" y ha puesto también en valor la colaboración con Marruecos. Según ha explicado, las autoridades marroquíes desarrollan una labor preventiva, mientras que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas están preparadas para intervenir si fuera necesario.

La máxima representante del Gobierno de España en Melilla ha reconocido que los acontecimientos registrados en Ceuta los días 30 y 31 de julio y los recientes llamamientos, como el de este miércoles "han generado una mayor preocupación entre la ciudadanía".

Por este motivo, ha defendido la necesidad de actuar con responsabilidad y evitar declaraciones que puedan contribuir a incrementar la tensión. "Está el ambiente muy crispado, está la gente muy nerviosa y hay que lanzar mensajes de tranquilidad", ha afirmado.

Moh ha lamentado que algunos responsables institucionales estén, a su juicio, alimentando esa "inquietud" y ha rechazado los planteamientos que reclaman la militarización de Melilla. La delegada ha recordado que la ciudad ya ha afrontado anteriormente situaciones de presión fronteriza y ha defendido que la respuesta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha sido adecuada.

Finalmente, ha incidido en que "los agentes trabajan para proteger Melilla durante los 365 días del año, y no únicamente en momentos de especial sensibilidad", y ha reiterado su llamamiento a la población "para mantener la confianza y la serenidad ante la situación fronteriza".