La Operación Feriante localiza en Melilla a una treintena de migrantes que intentaban viajar ocultos hacia la península

Uno de los migrantes localizados durante la Operación Feriante. - POLICÍA NACIONAL

MELILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Nacional han localizado a una treintena de migrantes que pretendían viajar como polizones hacia la península ocultos en atracciones, camiones, bateas y remolques de los feriantes que abandonan Melilla tras la finalización de las fiestas patronales, dentro del dispositivo especial de la denominada 'Operación Feriante'.

Según han informado a Europa Press fuentes policiales, el operativo, en el que también participa la Policía Local, comenzó en la madrugada de este lunes y se prolongará hasta este miércoles, 9 de septiembre, fecha en la que está previsto que todas las atracciones hayan sido trasladadas a la península.

La 'Operación Feriante' se desarrolla por tierra, mar y aire con el objetivo de evitar que personas migrantes se introduzcan y oculten en los vehículos de los feriantes o entre las propias atracciones para acceder clandestinamente a los buques que conectan Melilla con Málaga, Almería y Motril (Granada).

La actuación comenzó en las primeras horas de lunes en el propio recinto ferial, donde se establecieron los primeros controles de seguridad. Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, han vigilado tanto la zona de desmontaje de las atracciones como los espacios habilitados para el estacionamiento de los vehículos.

Durante los tres días de duración del dispositivo, la Policía Nacional cuenta además con guías caninos y sus correspondientes perros, que desarrollan su labor tanto en el recinto ferial como en los accesos al puerto.

Por su parte, la Guardia Civil ha establecido y planificado servicios específicos dirigidos a detectar a personas que intenten embarcar de forma clandestina en los distintos buques con destino a la península.

Los feriantes están siendo acompañados y escoltados desde el recinto ferial hasta la estación marítima, con el objetivo de mantener una vigilancia continuada durante el desplazamiento de las atracciones y los vehículos hacia el puerto y durante el proceso de embarque.

La coordinación entre los cuerpos policiales, en el que se incluye también la Policía Local, pretende garantizar que el retorno de las atracciones se produzca sin incidencias y dificultar que personas no autorizadas puedan ocultarse en las instalaciones o acceder clandestinamente a los barcos.