La Operación Minerva despliega en Ceuta a 25 agentes para el control de su frontera

Archivo - Imagen de archivo de agentes de Policía en un control como parte de la Operación Minerva, en el puerto de Ceuta - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha presidido este viernes la presentación de la Operación Minerva 2026, liderada por la Policía Nacional y coordinada por Frontex para controlar en la frontera la inmigración irregular, la delincuencia y el terrorismo.

El operativo ha desplegado en la ciudad autónoma a seis agentes españoles y una veintena de policías provenientes de diferentes países de la Unión Europea (UE), como Portugal, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Rumanía.

Triano se ha trasladado a la zona de pre-embarque de vehículos de las instalaciones portuarias para participar en un acto que ha contado también con la participación del jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional en Ceuta, Pedro Ignacio Ferrer

Ambos han saludado a los miembros de los cuerpos policiales europeos que permanecerán desplegados en la ciudad hasta el próximo 2 de septiembre, fecha en la que concluirá el dispositivo.

Minerva es un dispositivo policial especializado orientado al control de los flujos migratorios, la lucha contra la delincuencia transfronteriza y el terrorismo internacional en los puertos de Ceuta, Algeciras y Tarifa.

En el conjunto del operativo participan 35 agentes españoles y efectivos de hasta 15 países europeos, entre ellos Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Grecia, Italia, Noruega y República Checa, además de los desplegados en Ceuta.

El dispositivo cuenta asimismo con 137 especialistas de apoyo, entre los que se incluyen expertos en documentación falsificada, analistas en delitos transfronterizos, entrevistadores, coordinadores operativos, personal técnico y guías caninos.

Durante la campaña del año anterior, la operación registró 2.641 actuaciones policiales, que derivaron en 205 detenciones, 136 alertas relacionadas con terrorismo y 85 denegaciones de entrada en frontera. Entre sus funciones destaca también la recopilación de información operativa vinculada a redes de inmigración irregular y tráfico de personas.

El delegado del Gobierno ha subrayado que el despliegue de este año se adapta a la previsión de un incremento del tránsito de viajeros y vehículos asociado a la Operación Paso del Estrecho, lo que ha motivado un refuerzo adicional de los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil.

Frontex enmarca Minerva 2026 dentro de sus actividades en la frontera marítima exterior del Mediterráneo Occidental, con el objetivo de reforzar la cooperación policial entre Estados miembros y mejorar la gestión de los flujos en los principales puntos de entrada a la Unión Europea.