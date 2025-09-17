La patronal de Melilla denuncia que la reapertura de la aduana comercial con Marruecos es "un paripé"

Archivo - Frontera de España y Marruecos en Melilla, a 17 de mayo de 2022 - Óscar Giménez Barrios - Europa Press - Archivo

MELILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE), Enrique Alcoba Ruiz, ha asegurado este miércoles que, en las actuales condiciones, el empresariado local no puede hacer uso de la aduana comercial "porque no existen garantías jurídicas", y ha calificado de "paripé" la reapertura parcial del puesto fronterizo desde enero de 2025 y cerrada de nuevo en julio por decisión marroquí alegando como causa la Operación Paso del Estrecho (OPE).

En declaraciones a Europa Press, Enrique Alcoba ha señalado que, pese a las informaciones de agencias de aduanas locales que apuntan a la reactivación por parte marroquí de la aduana el pasado 16 de septiembre con el final de la OPE, "desde ese día 16 nadie ha hecho uso de la misma", al tiempo que ha subrayado que "no se parece en nada a la que existía hasta el 1 de agosto de 2018, cuando Marruecos decidió cerrarla unilateralmente tras más de un siglo en funcionamiento".

"Hoy no hay nada de nada, solo palabrería y falsas promesas. Lo grave no es solo que Marruecos actúe según sus intereses, sino que España se lo permite", ha denunciado el dirigente empresarial, quien recuerda que la reapertura anunciada en distintas ocasiones "no ha pasado de ser simbólica", con operaciones esporádicas de exportación de pequeños cargamentos de electrodomésticos o frutas.

Alcoba ha criticado además la falta de reciprocidad en el régimen de viajeros, ya que "desde Marruecos hacia Melilla y Ceuta se permite el paso de todo tipo de productos sin trabas, mientras que a la inversa cualquier regalo o mercancía es requisado por las autoridades marroquíes".

El presidente de la patronal ha rememorado que desde 2018 se han sucedido comisiones técnicas, reuniones de alto nivel y compromisos públicos -como el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en abril de 2022, o el del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en ese mismo año 2022- sin que se haya materializado la reapertura real de la aduana. "Después de siete años seguimos igual: muchas promesas incumplidas y ninguna solución", ha lamentado.

Alcoba ha explicado que la inseguridad jurídica ha provocado que buena parte de los exportadores hayan optado por trasladar su actividad a Málaga, buscar alternativas o directamente cerrar, ya que "ningún empresario puede arriesgar su dinero en operaciones que no sabe si podrán concretarse".

El representante de CEME-CEOE ha concluido reclamando al Gobierno de España que ofrezca explicaciones claras sobre lo negociado con Marruecos en la llamada "hoja de ruta bilateral". "El ministro de Asuntos Exteriores debería dar la cara en Ceuta y Melilla y explicar a los ciudadanos qué acuerdos se han alcanzado realmente, porque hoy por hoy todo son falsas promesas", ha recalcado por último Enrique Alcoba.