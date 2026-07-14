La Policía Nacional detiene en Melilla a un hombre por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista

Archivo - Furgones de la Policía Nacional ante el Registro Civil de Melilla (Foto de archivo). - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MELILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este martes en Melilla a un hombre por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista en el marco de una operación coordinada por la Comisaría General de Información del Ministerio del Interior y dirigida por la Audiencia Nacional.

Según han informado fuentes policiales a Europa Press, el arrestado es un varón que ha sido detenido en su domicilio del barrio del Monte María Cristina, concretamente en la zona de Horcas Coloradas.

La intervención ha comenzado a primeras horas de la mañana e incluyó el registro de la vivienda del detenido, dentro de una investigación que permanece abierta por presuntos delitos relacionados con el terrorismo yihadista.

Tras su arresto, el sospechoso ha sido trasladado inicialmente a un centro sanitario para comprobar si precisaba atención médica, conforme al protocolo habitual en este tipo de actuaciones. Posteriormente, ha sido conducido a dependencias policiales bajo un amplio dispositivo de seguridad. Está previsto que sea evacuado por vía aérea a Madrid para pasar a disposición del juzgado central competente de la Audiencia Nacional.

Esta actuación se enmarca en la actividad que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen contra el terrorismo yihadista en Melilla, donde ya se han desarrollado varias operaciones similares en los últimos años.

Con este arresto, son ya cuatro las operaciones antiterroristas llevadas a cabo en Melilla en lo que va de 2026. En enero fue detenido un individuo y, el pasado 10 de marzo, otro sospechoso por su presunta participación en delitos de pertenencia a organización terrorista, enaltecimiento, autoadoctrinamiento y adoctrinamiento a terceros. Según las investigaciones, este último empleaba de forma directa e indirecta técnicas de manipulación sobre mujeres jóvenes con el objetivo de atraerlas a la causa yihadista.

La tercera operación del año tuvo lugar el pasado 17 de abril, cuando seis personas fueron detenidas por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista en otra actuación coordinada por la Comisaría General de Información y dirigida por la Audiencia Nacional.