El PP asegura que "Europa no va a abandonar" a Ceuta y Melilla y destaca 80 millones para reforzar las fronteras

La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE) y vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, atendiendo a los medios. - PP DE MELILLA

MELILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE) y vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha asegurado este domingo durante su visita a Melilla que "Europa no va a abandonar" a la ciudad y ha reafirmado que "Ceuta y Melilla son España y Europa". La dirigente popular ha destacado las iniciativas impulsadas por su formación en las instituciones comunitarias para reforzar la protección de las fronteras de Ceuta y Melilla, entre ellas una enmienda presupuestaria que contempla destinar 80 millones de euros a mejorar la seguridad fronteriza.

En declaraciones a los periodistas en el Dique Sur, la zona marítima más próxima a Marruecos, ha señalado que en referencia a ceutíes y melillenses que "no estáis solos y Europa no os va a abandonar". "Si estoy hoy aquí es para enviar un mensaje claro y nítido: que el Partido Popular Europeo está con los melillenses y con los ceutíes y que aquí, en Melilla, empieza Europa", ha manifestado Montserrat, que ha situado la defensa de las dos ciudades autónomas como una prioridad para su partido.

La eurodiputada 'popular', que también ha recorrido el principal puesto fronterizo terrestre entre Melilla y Marruecos y ha participado en la carrera contra el cáncer, ha indicado que entre las iniciativas que ha reivindicado figura la reciente aprobación durante el pleno del Parlamento Europeo celebrado en Estrasburgo, de una enmienda presupuestaria impulsada por el Partido Popular español que contempla 80 millones de euros para reforzar la protección de las fronteras.

Según ha explicado, los fondos permitirán mejorar la seguridad mediante la incorporación de medios tecnológicos innovadores y la construcción de barreras marítimas o terrestres, infraestructuras que considera necesarias en Ceuta y Melilla.

"¿Y esto quién lo ha conseguido? El Partido Popular español y el Partido Popular Europeo", ha señalado, antes de defender que estas medidas contribuyen a proteger la frontera sur de Europa, la integridad territorial y la soberanía nacional.

MEDIDAS EUROPEAS EN MATERIA MIGRATORIA

Dolors Montserrat también ha destacado los avances legislativos impulsados en la Unión Europea en materia migratoria, con especial referencia al pacto migratorio, el reglamento de retorno y un nuevo marco de emergencias que, según ha explicado, permitiría "suspender temporalmente el asilo en determinadas circunstancias, reforzar la protección fronteriza y facilitar los retornos colectivos de personas en situación irregular".

La dirigente 'popular' ha criticado la posición del PSOE ante estas iniciativas. Según ha expuesto, los socialistas se abstuvieron en la votación del primer paquete, relativo a las reglas de entrada en Europa, votaron en contra del reglamento de retorno y también rechazaron el mecanismo de emergencia que contempla la posibilidad de suspender temporalmente el asilo.

Asimismo, ha recordado la resolución aprobada en el Parlamento Europeo que, a su juicio, "supone un cambio histórico en el reconocimiento de la dimensión europea de Ceuta y Melilla". Montserrat ha defendido que ambas ciudades "son españolas y europeas" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "no haber estado a la altura durante la crisis fronteriza que sufrió Ceuta" desde el 30 y 31 de julio de 2026 con la entrada en la ciudad española de más de 80.000 marroquíes.

CRÍTICAS A SÁNCHEZ Y LLAMAMIENTO ELECTORAL

La visita de Montserrat también ha tenido un marcado componente político, con críticas al Gobierno central y referencias a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La secretaria general del PPE ha calificado a Sánchez de "paria de Europa" y le ha acusado de ser "cómplice" de las mafias y de Marruecos.

La dirigente 'popular' ha sostenido que "los próximos comicios representan una oportunidad para poner fin a una etapa perjudicial para España" y ha defendido que, con Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno, "el PP trabajaría para recuperar la confianza ciudadana, reforzar la independencia judicial, garantizar el respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y defender la libertad de los medios de comunicación".

En el caso de Melilla, ha apelado al voto para la candidata popular Sofía Acedo, número uno por la circunscripción melillense para las Elecciones Generales del 29N, al considerar que "la defensa de las fronteras y de la integridad territorial debe ocupar un lugar central en la política nacional".

Por último, Montserrat ha condenado los episodios de violencia registrados en distintas ciudades españolas, como los ocurridos en Barcelona anoche con graves disturbios, saqueos, quema de contenedores y destrozos en el centro de la Ciudad Condal, y ha reclamado al Ejecutivo central que actúe contra quienes, según sus palabras, "atacan la convivencia, la libertad, los espacios públicos y los comercios".