El PP destaca una próxima visita de una delegación de la OTAN a Melilla

MELILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular de Melilla Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu ha valorado positivamente la próxima visita que una delegación de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN cursará a la ciudad a finales de septiembre, pese a que Melilla no está incluida oficialmente en el denominado "paraguas" de la Alianza Atlántica salvo que el Gobierno español reclamara su activación para la ciudad española del norte de África y sus socios lo aceptaran.

Según ha explicado este jueves el parlamentario melillense, la delegación estará formada por alrededor de 60 parlamentarios procedentes de 16 países miembros, pertenecientes al Grupo Especial para el Mediterráneo y Oriente Próximo, así como al Subcomité de Resiliencia y Seguridad Civil del Comité de Democracia y Seguridad.

El senador popular, que también es vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en representación de las Cortes Generales, ha explicado que su desplazamiento a España "tendrá como objetivo abordar cuestiones relacionadas con la defensa, la seguridad y la política exterior".

Otazu ha detallado que el programa se iniciará en Madrid el día 25, en el Senado, donde se celebrarán cuatro sesiones de trabajo dedicadas a la política exterior española, la política de defensa, los asuntos de Interior y la lucha contra el terrorismo. Posteriormente, la delegación se desplazará a Melilla.

Durante los días 26 y 27, ha añadido Díaz de Otazu, "los parlamentarios mantendrán reuniones de trabajo en la ciudad autónoma con la finalidad de analizar en profundidad la cuestión migratoria y el impacto que este fenómeno tiene en el sur de España y, en particular, en Melilla".

Gutiérrez Díaz de Otazu ha subrayado "el interés de los parlamentarios por conocer de primera mano la realidad de la ciudad", con frontera terrestre con un país que no forma parte de la OTAN como es Marruecos. Además, ha destacado que "la visita cuenta con el respaldo del Congreso y del Senado, así como con la colaboración del Gobierno central".

"Confiamos en que resulte fructífera para nuestros visitantes, aliados y amigos, y que se lleven de España y de la ciudad de Melilla una visión completa y precisa sobre nuestra política exterior de Defensa y sobre la realidad de la Ciudad Autónoma", ha afirmado el senador.

Antes de su etapa política, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu fue comandante general de Melilla -máxima autoridad militar en la ciudad autónoma- entre julio de 2014 y marzo de 2018, cuando pasó a la reserva. Posteriormente, inició su carrera parlamentaria como diputado nacional desde abril de 2019 y como senador desde julio de 2023.