El PP melillense afirma que el Gobierno de la Nación "no defiende los intereses de Melilla" frente a Marruecos

MELILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP de Melilla, Sofía Acedo, ha denunciado que el Gobierno de la Nación "no defiende los intereses de Melilla" frente a Marruecos al no exigir un régimen de viajeros "recíproco" para los dos lados de la frontera, dado que desde que reabrió la frontera el 17 de mayo de 2022 no se puede pasar ningún producto hacia lado marroquí y sí al contrario.

Sofía Acedo ha considerado que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez "es incapaz de exigir a Marruecos que cumpla con sus acuerdos y compromisos internacionales y defender los intereses de la ciudad".

La popular ha sostenido que el "régimen de viajeros" solo favorece a Marruecos, lo que considera "la mayor humillación" y evidencia de quién tiene el control en la política exterior. A su juicio, la economía local sigue "estrangulada" por Rabat, con un Gobierno que permanece "impasible" ante las ofensas a los territorios españoles.

El PP, ha recordado la dirigente, exige de la reapertura de la Aduana comercial con Marruecos, así como el respeto del régimen de viajeros desde Melilla hacia el país vecino "recuperando la operatividad con la que funcionaba hasta el año 2018".

Además, la parlamentaria nacional ha arremetido contra el Gobierno de Sánchez "por mantener un sistema de bonificación a la Seguridad Social que no beneficia a los trabajadores". Le acusa de no defender los intereses de Melilla, perder inversiones y no compensar a la ciudad.

Acedo ha incidido en que generar una economía que garantice el bienestar de la ciudadanía "es el principal objetivo" del Partido Popular y para conseguirlo, subraya, el Gobierno melillense que lidera Juan José Imbroda (PP) viene trabajando desde hace tiempo en tres ejes claves para el desarrollo social y económico de Melilla. Se refiere Acedo a la universidad, al turismo y a la innovación tecnológica.

Al respecto, ha dicho que las medidas y pasos que se están dando para ampliar las titulaciones universitarias e impulsar la formación de los jóvenes para que tengan más posibilidades a la hora de insertarse en el mercado laboral son muestra de ello. "No menos importante -ha añadido- es la proyección de Melilla como destino turístico o como sede y punto de atracción para las empresas de innovación tecnológica".

La dirigente popular tiene claro que "nos encontramos en un momento de reconversión del modelo económico de la ciudad" y lamenta y condena que el Gobierno de Pedro Sánchez no esté acompañando a Melilla en este camino.