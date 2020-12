El presidente de Melilla (Cs) vota en contra de una moción del PP que reclamaba modificar la Ley Celáa

MELILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla y líder de Ciudadanos (Cs) en la localidad española del norte de África, Eduardo de Castro, ha votado en contra de una moción del Partido Popular que instaba al Gobierno de la Nación a modificar la Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), más conocida como Ley Celáa, a pesar de que su formación a nivel nacional ha recurrido la norma ante el Tribunal Constitucional (TC).

Eduardo de Castro, único diputado de Cs en la Asamblea de Melilla y presidente de la Ciudad gracias a los apoyos de los ocho diputados de CPM y cuatro del PSOE, ha votado en contra de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que no ha salido adelante al contar también con el rechazo de PSOE, CPM y del diputado no adscrito y ex presidente de Vox en Melilla.

La portavoz del PP melillense, Isabel Moreno, ha dicho que "Ciudadanos desaparecerá de Melilla" con Eduardo de Castro al frente porque "se desmarca una vez más de su formación, ahora votando en contra de la moción del PP, sobre la liberticida y sectaria Ley Celaá y la necesidad de alcanzar un pacto de Estado por la Educación".

Isabel Moreno ha pedido a la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, que intervenga en su formación en la Ciudad Autónoma porque "menuda representación tiene Cs en Melilla" y lamenta que el diputado naranja "haya rechazado la moción presentada por el Grupo Popular, instando al Gobierno a modificar la Ley Celáa".

La propuesta popular no ha salido adelante porque también ha contado con el voto en contra del PSOE, CPM y el diputado no adscrito y ex presidente de Vox en Melilla Jesús Delgado Aboy mientras que Vox se ha abstenido al considerar que el contenido de la moción "insuficiente".

Para Isabel Moreno, "el PSOE está suspenso en materia educativa: el descontento de la comunidad educativa pone en evidencia la deficiente gestión del área de Educación en Melilla". En su opinión, "la Ley Celaá ataca la libertad de los padres para escoger la enseñanza que quieren para sus hijos".

Por último, la diputada del PP ha señalado que "la Ley Celaá es sectaria, gestada sin consenso y condena a los jóvenes a la mediocridad más funesta".