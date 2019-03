Imbroda defiende que los generales puedan dar el salto de la vida militar a la política

Actualizado 19/03/2019 23:03:17 CET

MELILLA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha defendido este martes que militares de alta graduación en la reserva o retirados puedan participar activamente en la política, como es el caso del aspirante del PP al Congreso de los Diputados, el ex comandante general de Melilla, general de división Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu.

A pregunta de los periodistas, después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, pidiera públicamente a los partidos políticos no utilizar a las Fuerzas Armadas por estar al margen de la política, ha admitido que no ha oído las manifestaciones de la socialista pero ha dejado claro que no hay motivos para impedir a los militares, tras la correspondiente autorización, que puedan dar el salto de la vida militar a la civil.

"Lo moderno y democrático es que cualquier español pueda ingresar en la política cuando quiera", ha declarado el también presidente del PP melillense, para añadir que "solamente si está haciendo una función que es incompatible se solicita la autorización correspondiente para poder integrarse en la política".

"UN VETO INNECESARIO"

Por ello, tras la designación por parte del PP melillense del que fuera máximo responsable militar en la ciudad desde 2014 a 2018 como candidato al Congreso (Vox también ha presentado cuatro generales), Imbroda ha señalado que rechazar la participación de militar en la vida política "me parece un veto innecesario". "La ministra de Defensa se debe actualizar", ha apuntado.

A juicio de Imbroda, en clara referencia a la condición de magistrada de Margarita Robles, ha indicado que "muchísimas más complicaciones tienen desde ese punto de vista los miembros de la carrera judicial, que son los que después (de dejar la vida pública) tienen que tomar decisiones muy importantes y, sin embargo, tienen acceso libre a la carrera política". Por ello, ha subrayado que "si pueden los miembros de la carrera judicial, por qué no van a poder los militares".

Asimismo, el también senador del PP ha manifestado que "yo creo que hay un cierto atavismo por parte de algunos miembros del PSOE a que los militares ingresen en política". En su opinión, quienes opinan así "están plantados en el siglo XX, en los años treinta y tantos, cuando solo hay que ver lo qué ocurre en otros países como Estados Unidos o Francia, donde la presencia de los militares está más normalizada hasta el punto que han tenido incluso a generales como presidentes, como el general De Gaulle en Francia".