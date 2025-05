El PSOE de Ceuta abre expediente a la diputada tránsfuga ceutí y a su marido por posible expulsión del partido

CEUTA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha confirmado este jueves la apertura de expedientes a la diputada tránsfuga Hikmat Mohamed y a su marido, ya ex miembro de la Ejecutiva local, Mohamed Haidor, para determinar si son expulsados o no del partido.

Fuentes socialistas han asegurado a Europa Press que la expulsión está garantizada, aunque será un proceso "lento", garantista y con posibilidad de recursos. Mohamed anunció este miércoles su renuncia a pertenecer al grupo parlamentario socialista y su incorporación a los no adscritos, al que pertenecen otros dos ex diputados del PSOE.

Triano, proclamado secretario general del PSOE de Ceuta el pasado 29 de marzo, ha afirmado este jueves que tuvieron conocimiento de la renuncia de Mohamed por la prensa, sin que ésta lo hubiera comunicado antes a la formación.

Tampoco presentó una renuncia oficial, según ha informado el socialista, el hasta ahora responsable de Migraciones de la Ejecutiva recién formada y encabezada por Triano, además de marido de la nueva diputada no adscrita, Mohamed Haidor.

Triano ha censurado los comentarios vertidos por Haidor a través de su cuenta de Facebook, donde señaló que en el PSOE había personas que decían no necesitar "el voto de los moros", a las cuales amenazó con encargarse "de que lloren por ello".

El secretario general ha señalado que "el PSOE no es un partido donde tenga cabida el racismo". "Creo que el racismo y la xenofobia son dos problemas muy serios y muy graves y creo que estas afirmaciones banalizan este problema. Además, nosotros en este partido no hablamos en esos términos, ni siquiera hablamos de voto musulmán. Yo prefiero hablar de voto ciudadano", ha afirmado en una comparecencia convocada en la sede socialista.

Triano ha insistido en que "las personas musulmanas, igual que las que no lo son, votan en función de su ideología". En ese sentido, ha subrayado que el Partido Socialista "es un proyecto colectivo donde militan compañeros y compañeras de distintas religiones y culturas", y que "la diversidad forma parte del ADN del PSOE".

Sobre el futuro del grupo parlamentario en la Asamblea, el dirigente socialista ha recordado que "el PSOE se queda ahora con tres diputados", aunque ha querido recalcar que existe un pacto antitransfuguismo a nivel nacional "que impide a ningún grupo político apoyarse en diputados que han abandonado las siglas por las que fueron elegidos".

"Obviamente, que se vaya una persona del Grupo Parlamentario no es plato de buen gusto, pero tendremos que seguir trabajando. Quiero aprovechar también para pedir disculpas a la ciudadanía, porque muchas personas apoyaron este proyecto, el proyecto socialista, y ahora tenemos la mitad del Grupo Parlamentario", ha manifestado.

La salida de Mohamed sitúa al grupo de diputados no adscritos como el segundo en número de escaños en la Asamblea de Ceuta, igualando al PSOE y solo por detrás del PP. Actualmente, el grupo de no adscritos está formado por tres ex socialistas --Navil Rahal, Fidda Mustafa y la propia Mohamed-- y por la ex de Vox, Teresa López.

Sobre cómo evitar nuevas fugas en el futuro, Triano ha afirmado que lo que piden es "compromiso y convicción" y ha recalcado que no tiene dudas "del compromiso de las personas que actualmente integran la Ejecutiva y el Grupo Parlamentario".

Respecto a la elevada tasa de transfuguismo sufrida por el partido en esta legislatura, Triano ha reconocido que "obviamente algo falló en el proyecto". A su juicio, "cuando una persona tiene el compromiso por unas siglas, el acta, aunque legalmente sea personal, pertenece a la ciudadanía que votó ese proyecto".

"Obviamente, una persona que abandona el Grupo Parlamentario Socialista va a dejar de formar parte del partido y, como digo, Ferraz tomará una decisión en las próximas semanas", ha insistido Triano al respecto del caso de Hikmat Mohamed y Mohamed Haidor.

El líder del PSOE ceutí ha aprovechado su comparecencia para anunciar la celebración del primer comité regional tras el Congreso del partido. Durante el encuentro, se someterá a votación una resolución de apoyo al pueblo palestino, en la que se exige el cese de los ataques israelíes, la entrada de ayuda humanitaria y la condena de las acciones del ejército israelí contra la población civil.

"Esta resolución viene a condenar sin paliativos lo que consideramos un genocidio y que esperamos sea juzgado por un tribunal internacional", ha añadido. Además de debatir esta resolución, el comité regional abordará cuestiones internas del partido. "Llevamos dos meses al frente del PSOE en Ceuta y hay mucho trabajo por hacer", ha concluido Triano.