PSOE, CPM y un ex diputado de Vox apoyan quitar la estatua de Franco de Melilla, la última en vía pública en España

MELILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura de Melilla ha aprobado este jueves la retirada de la estatua de Francisco Franco --la última que queda en la vía pública en España-- con los votos a favor de PSOE, CPM y el ex presidente de Vox y actual "diputado no adscrito", mientras Vox se ha abstenido y el PP ha abandonado la reunión al señalar que una comisión no es órgano competente para adoptar una decisión de este tipo.

Según ha informado a Europa Press fuentes de la oposición, el Gobierno de la Ciudad Autónoma ha contado con el apoyo clave de Jesús Delgado Aboy, el ex dirigente de Vox hasta su expulsión en enero de 2020 por presuntas irregularidades cometidas como presidente del partido y tras hacerse público una serie de audios donde criticaba a su formación y a su responsable Santiago Abascal.

El PP, que abandonó la sesión, ha intentado suspender la misma porque el informe del secretario técnico dice que un asunto como es la retirada de una estatua debe ser aprobado en Consejo de Gobierno, pero los partidos que sustentan el Ejecutivo y el ex diputado de Vox Jesús Delgado se opusieron y siguieron con el encuentro, donde respaldaron que se quite la estatua de Franco.

Una vez aprobada en la Comisión de Cultura, el asunto pasará próximamente al Pleno de la Asamblea, donde los tres partidos que conforman el Ejecutivo melillense (PSOE, CPM y Cs) suman 13 diputados sobre 25, al que se uniría Jesús Delgado, mientras el PP cuenta con diez escaños y Vox con uno.

El anterior gobierno del PP, presidido por Juan José Imbroda desde 2000 a 2019, había rechazado retirar el monumento porque aseguraba que no incumplía la Ley de Memoria Histórica, ya que no estaba dedicada a Franco como caudillo sino a su condición de comandante de la Legión que en 1921 salvó a la ciudad del sitio en el que se encontraba en la guerra con Rif tras el desastre de Annual.

A la escultura le acompaña la placa 'Al Comandante de la Legión D. Francisco Franco Bahamonde 1921-1977'. El actual ejecutivo tripartito, en cambio, se ha marcado retirar el monumento para, según subraya, cumplir con dicha Ley de Memoria Histórica.