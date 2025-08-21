El PSOE denuncia el “nombramiento irregular” de la exsecretaria general del PP de Ceuta en un alto cargo de la UNED

Archivo - La ex secretaria general del PP de Ceuta Yolanda Bel Blanca. Imagen de archivo. - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

CEUTA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Ceuta ha denunciado el "nombramiento irregular" de la ex secretaria general del Partido Popular (PP), Yolanda Bel, como secretaria del Centro Asociado de la UNED en Ceuta, cuyo rector es Carlos Rontomé, ex consejero de Cultura de Ceuta como parte del ejecutivo de Juan Vivas (PP).

Desde el Grupo Parlamentario Socialista han solicitado formalmente "la nulidad del nombramiento, que se revisen y paralicen las retribuciones económicas asociadas al cargo, hasta verificar su legalidad, y que convoque, si procede, un nuevo proceso conforme a los principios de legalidad, mérito, capacidad y transparencia".

Según los socialistas, el puesto se ha adjudicado "en contra de lo dispuesto en la normativa vigente" del centro, "al carecer dicha persona de la 'venia docendi', requisito imprescindible para el desempeño de funciones institucionales y representativas dentro de la universidad", según viene establecido en el artículo 16.2 del Estatuto del Profesor Tutor de la UNED.

"Por tanto, cualquier nombramiento que ignore esta exigencia constituye una flagrante vulneración del marco normativo universitario", ha manifestado la secretaria de Educación del partido, Mayda Daoud, a través de una nota de prensa.

Además, han informado de que "el nombramiento ha sido realizado por un director --Rontomé-- cuyo mandato se encuentra caducado desde mayo de 2023, al haber sido designado en funciones por un periodo máximo de dos años, sin que conste convocatoria pública posterior ni renovación legal del cargo, tal y como exige el artículo 23 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro UNED Ceuta".

"A esta ilegalidad de fondo se suma un hecho aún más grave: la asignación de retribuciones asociadas al cargo de secretaria podría suponer un uso indebido de fondos públicos, al no existir cobertura jurídica válida para dicho nombramiento", han continuado.

El PSOE ha aclarado que "cualquier pago derivado de este acto podría ser susceptible de revisión y devolución, conforme a los artículos 36 y 47 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común". "La UNED no puede estar politizada y hacer de ella un fondo de intereses partidistas y puestos a medida, como están acostumbrados en el Gobierno de la Ciudad", concluyen desde el PSOE de Ceuta.

Yolanda Bel, docente de profesión, fue propuesta para el cargo por el rector de la universidad, tras lo cual se aprobó su nombramiento en el seno del Consejo Rector. Bel sustituye al que fuera secretario durante más de 20 años hasta jubilarse, Enrique Ávila.

La popular ha ocupado la Secretaría General del PP de Ceuta durante doce años. Desde 2012 hasta que en septiembre de 2024 presentó su renuncia por motivos personales. Fue sustituida por Guillermo Martínez. Bel ha actuado como consejera de varias áreas de la Ciudad Autónoma, como Sanidad, Medio Ambiente o Presidencia y Gobernación.