PSOE de Melilla tacha de "vergüenza" los cánticos islamófobos en el España-Egipto y exige firmeza institucional

La secretaria general del PSOE de Melilla, Sabrina Moh. - PSOE DE MELILLA

MELILLA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Melilla, Sabrina Moh, ha calificado de "auténtica vergüenza" los cánticos islamófobos registrados durante el partido entre España y Egipto disputado en el RCDE Stadium y ha reclamado una respuesta "firme y sin ambigüedades" ante este tipo de comportamientos.

Sabrina Moh --única delegada del Gobierno en la actualidad de origen musulmán en España-- ha recriminado expresiones como "musulmán el que no bote", así como los pitos al himno egipcio, subrayando que se trata de actitudes que "señalan, excluyen y atacan directamente a la convivencia".

La dirigente socialista ha lamentado además la falta de contundencia en algunas reacciones institucionales y ha señalado que "ante hechos tan graves no caben declaraciones tibias". En este sentido, ha considerado que la respuesta del presidente de la Real Federación Española de Fútbol "no ha estado a la altura de lo ocurrido".

Moh ha apelado a la responsabilidad tanto de las instituciones como del conjunto de la sociedad, insistiendo en que "no basta con condenas puntuales" y reclamando "una posición clara, sostenida y sin ambigüedades frente al racismo y la islamofobia". "Creo que es importante dejar claro que esto no nos representa. España es mucho mejor que eso", ha añadido.

Asimismo, ha puesto en valor el modelo de convivencia de la ciudad autónoma de Melilla, destacando su diversidad cultural y religiosa como una de sus principales fortalezas. "Somos personas de distintas culturas, religiones y orígenes compartiendo espacio, vida y futuro", ha afirmado.

La líder socialista ha advertido también de los riesgos de normalizar estos comportamientos: "El odio no aparece de repente. Se construye poco a poco cuando se tolera, cuando se banaliza o cuando se justifica. Y ahí cada uno tiene su responsabilidad".

En este contexto, ha trasladado su apoyo a los equipos y deportistas melillenses que han sufrido situaciones similares en distintas competiciones, expresando "respaldo y solidaridad" ante los insultos racistas e islamófobos.

"Normalizar el odio en las gradas es abrir la puerta a que ese mismo odio se normalice en la sociedad. Y eso es algo que no nos podemos permitir", ha advertido, defendiendo que el deporte debe ser "un espacio de unión y no de exclusión".

Por último, Moh ha reiterado una posición firme frente a cualquier forma de discriminación: "Ni la islamofobia, ni el racismo, ni la intolerancia tienen cabida en nuestra sociedad. Convivir no es solo una palabra, es una responsabilidad", ha concluido.