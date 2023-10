El PSOE melillense vota en contra de la moción que rechaza una amnistía a Puigdemont: "Cataluña está mejor que en 2017"

MELILLA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de melillense ha votado en contra de la moción presentada por el PP en la Asamblea de la Ciudad Autónoma en contra de una posible amnistía al ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont y resto de implicados en el llamado "procés" de 2017 y otra para "promover la igualdad entre españoles" al considerar que ambas "son una cortina de humo" de los populares.

Su secretaria general y portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Gloria Rojas, ha manifestado que "lo único que buscan es una cortina de humo ante la investidura de mentira que ha hecho Alberto Núñez Feijóo porque ya sabía que no contaba con los apoyos" al sostener que "las relaciones en Cataluña están ahora muchísimo mejor que en el año 2017" y "España no se ha roto y España no se va a romper".

Rojas ha señalado que "cuando gobierna el PP hay un enorme detrimento de la igualdad entre los españoles" y por ello considera que al PSOE "no le pueden dar lecciones el PP de constitucionalistas ni de trabajar por la igualdad de los españoles".

La líder del PSOE ha recordado que su formación "siempre estuvo con la Constitución, mientras que el PP, entonces llamado Alianza Popular, no lo estuvo" al indicar que "no apoyó la Constitución en el Congreso y pidió la abstención en el referéndum de 1978".

Asimismo, ha recalcado que cuando el PSOE gobierna se cumple la Constitución. "Los únicos que no cumplen la Constitución son los del PP, que llevan cinco años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial", ha apuntado.

A juicio, lo que ocurre es que "siempre que los ciudadanos ponen al PP en la oposición, vienen con mensajes de apocalipsis, de ruptura de España, de amenaza de igualdad entre los españoles".

PACTO DEL MAJESTIC

Gloria Rojas ha recordado el Pacto del Majestic firmado por José María Aznar con los nacionalistas catalanes para poder gobernar y por el cual "hizo barbaridades".

"Con ese pacto, la Guardia Civil de Tráfico salió de Cataluña, se suprimieron los gobernadores civiles, se cedió el 30% del IRPF, se permitió a la Generalitat nombrar los presidentes de los Puertos de Estado en Cataluña y se aprobó una ley de normalización lingüística de la que, en ese momento, nadie dijo absolutamente nada", ha rememorado.

"Si lo hace el PP es responsabilidad de Estado, pero si lo hace el PSOE se rompe España", ha indicado Rojas, que ha repetido que por parte del PP, "lecciones cero".

"El PP dice que con el PSOE se rompe la igualdad pero no tienen ningún reparo en firmar acuerdos para gobernar con Vox en pactos en los que se pone en cuestión la igualdad de género y la violencia machista", ha censurado.

Para la dirigente de los socialistas melillenses, "lo único que están haciendo es cortinas y cortinas de humo para repetir elecciones y para evitar un Gobierno progresista".