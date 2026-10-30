Rescatado un menor migrante oculto bajo toneladas de chatarra en el puerto de Melilla

Agentes de la Guardia Civil realizando las labores de rescate al menor atrapado bajo las toneladas de chatarra. - GUARDIA CIVIL

MELILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Melilla ha rescatado a un menor de edad de origen magrebí que se encontraba oculto entre toneladas de chatarra en el interior de una batea que iba a ser transportada en uno de los buques comerciales que conectan la ciudad autónoma con la península. El joven, que estaba indocumentado, se hallaba semienterrado bajo bloques metálicos y expuesto a un grave riesgo de aplastamiento, asfixia o lesiones por los bordes cortantes de los residuos.

Según ha informado un portavoz de la Comandancia melillense, el rescate ha sido llevado a cabo por agentes de la 1.ª Compañía Fiscal y de Fronteras durante las labores de inspección y control aduanero que realizan habitualmente en el recinto portuario.

Los hechos ocurrieron durante los reconocimientos previos de las mercancías y los transportes que se llevan a cabo en el puerto. En una primera inspección visual de una batea que transportaba más de 7.000 kilogramos de residuos metálicos y hierros prensados, los guardias civiles detectaron indicios que apuntaban a la posible presencia de personas ocultas entre la carga.

Ante las sospechas y las dificultades para acceder al interior, debido a la inestabilidad de los materiales y al riesgo de desprendimiento, los agentes solicitaron la intervención del Servicio Cinológico de la Comandancia. El marcaje del perro especializado en la localización de personas ocultas confirmó la presencia del joven.

El portavoz policial ha explicado que la situación en la que se encontraba el menor obligó a extremar las precauciones durante el operativo. El joven estaba prácticamente enterrado bajo bloques de chatarra, en un espacio de difícil acceso y rodeado de piezas con numerosas aristas cortantes.

Por este motivo, los agentes del Resguardo Fiscal requirieron la colaboración del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de la Ciudad Autónoma, cuyos efectivos ayudaron a asegurar el perímetro y garantizar una extracción segura.

La citada fuente ha subrayado que la rapidez y la coordinación entre los servicios intervinientes permitieron finalmente rescatar al menor sin que sufriera lesiones. Tras una primera valoración, los agentes comprobaron que no presentaba heridas ni necesitaba asistencia sanitaria urgente.

Una vez finalizado el operativo, el joven ha sido puesto a disposición de los Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma, que asumen su tutela al tratarse de un menor de edad.