Rueda acusa a Sánchez de someter a las comunidades autónomas a "un trágala" por los menores migrantes

MELILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Galicia, Alfonso Rueda (PP), ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intentar someter a "un trágala" a las comunidades autónomas por los criterios seguidos en el decreto-ley de reforma de la ley de extranjería que permite derivar a de forma obligatoria a menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas pactado entre el Ejecutivo central y Junts per Catalunya.

En rueda de prensa en Melilla, donde se encuentra de visita participando en los actos del conmemoración del 250 aniversario de la resistencia de la ciudad española al asedio de las tropas sultán de Marruecos Mohammed ben Abdallah durante cien días, Alfonso Rueda ha suscrito "absolutamente lo que ha dicho el presidente de Melilla Juan José Imbroda", que momentos antes había solicitado la dimisión de Pedro Sánchez por los criterios de reparto de menores fijadas en ese decreto-ley, al asignarse a Galicia 326 inmigrantes menores frente a 26 de Cataluña.

A pregunta de los periodistas, Alfonso Rueda ha manifestado que "satisfecho tiene que estar el señor Puigdemont, que es capaz desde Waterloo de decir los menores no acompañados que tenemos que recibir cada comunidad autónoma", subrayando la disparidad en la asignación entre regiones.

El presidente gallego ha expresado su preocupación por la falta de planificación en la asignación de menores. "Galicia ahora mismo tiene sus recursos de acogida de menores cubiertos al cien por cien", ha indicado, enfatizando que se enteraron de la nueva asignación sin previo aviso. Rueda ha señalado que "no se habla de ninguna planificación temporal" y que "se trata de personas que requieren atención adecuada".

"Siempre hemos sido en Galicia una tierra solidaria, nunca nos hemos negado a un acogimiento bien planteado", ha añadido. Sin embargo, ha criticado que "es de trágala que se nos impone", refiriéndose al número de menores asignados y a la financiación que no se basa en criterios claros.

Rueda ha manifestado que "casi parece primero decidido el número y luego como los cálculos para poder ajustar ese número". Ha declarado que lo que han visto del decreto hasta ahora es "absolutamente irrealizable".

El presidente de la Xunta de Galicia ha instado al Gobierno y a Moncloa a darse cuenta de que "esto hay que hacerlo de otra manera si se quiere hacer bien".

Finalmente, ha enfatizado que "un solo territorio, ni siquiera un solo territorio, un partido, representante de un partido que ni siquiera gobierna en ese territorio", en referencia a Cataluña y su ex presidente Carles Puigdemont "no nos puede imponer a los demás en una materia tan sensible como la acogida de menores migrantes".