Dinero y sustancias estupefacientes incautado - POLICÍA NACIONAL

MELILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Siete agentes de la Policía Nacional han resultado heridos en Melilla durante una operación contra el tráfico de drogas que se vio marcada por "una violenta emboscada" en la que varias personas arrojaron piedras, ladrillos y otros objetos contundentes contra los funcionarios. La actuación policial ha permitido desarticular un activo punto de venta de sustancias estupefacientes en las inmediaciones de la calle Pegaso y detener a los principales responsables de la organización, que contaba con un importante dispositivo de vigilancia para dificultar la intervención policial.

Según ha informado este martes un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, la investigación se inició el pasado mes de abril a raíz de varias informaciones anónimas que alertaban de la existencia de un concurrido punto de venta de drogas en esa zona de la ciudad. Los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) centraron sus pesquisas en dos hermanos residentes en el barrio, identificados como presuntos responsables de la actividad delictiva.

Durante las vigilancias, los investigadores comprobaron que los sospechosos utilizaban dos inmuebles como principales instalaciones de la organización: un garaje que servía de base logística y su propio domicilio particular.

La citada fuente ha explicado que el entramado había establecido importantes medidas de seguridad para proteger el negocio ilícito. Contaba con varias personas, conocidas como "aguadores", situadas en los accesos al barrio para alertar de inmediato de cualquier presencia policial. Además, había instalado un circuito cerrado de televisión con cámaras exteriores conectadas a un televisor ubicado en una de las habitaciones de la vivienda, desde donde podían controlar en tiempo real los movimientos en los accesos al domicilio y al garaje.

Pese a estas precauciones, según ha añadido el portavoz de la Jefatura, los agentes consiguieron documentar numerosas transacciones de cocaína y obtener autorización judicial para realizar entradas y registros en ambos inmuebles.

En una primera intervención, los sospechosos consiguieron escapar por los tejados de los edificios colindantes cuando los policías se disponían a detenerlos. En el registro se intervinieron 22 dosis de cocaína, 4.923 euros en efectivo y una báscula de precisión.

El portavoz de la Jefatura Superior ha destacado que las vigilancias posteriores permitieron comprobar que la actividad de distribución continuaba, aunque los investigados habían extremado todavía más sus precauciones. En distintas intervenciones intermedias se incautaron seis dosis de heroína y otras siete de cocaína.

La investigación también permitió descubrir que los cabecillas habían comenzado a recurrir a terceras personas para efectuar las entregas de droga, entre ellas un menor de edad que distribuía dosis de cocaína que recibía directamente de los principales responsables. El menor fue detenido.

Según la citada fuente, la operación dio un giro especialmente violento cuando los policías detectaron que uno de los hermanos salía del garaje y procedieron a interceptarlo. Tras una persecución a pie, consiguieron detenerlo, pero el otro investigado se encaramó a la parte superior del recinto y comenzó a lanzar azulejos y ladrillos contra los funcionarios.

A continuación, varias personas del entorno se sumaron a la agresión arrojando piedras contra los agentes desde ambos flancos de la calle, lo que provocó una auténtica emboscada. El enfrentamiento se saldó con siete policías lesionados que necesitaron asistencia sanitaria urgente.

Como consecuencia de estos altercados, la Policía Nacional detuvo a dos personas por presuntos delitos de atentado contra agentes de la autoridad, lesiones y daños. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión preventiva de ambos, junto al primer cabecilla arrestado. Posteriormente fue detenido un tercer implicado en las agresiones.

Sobre el segundo de los hermanos, que había conseguido escapar, se dictó una orden judicial de búsqueda, detención y personación.

UN OPERATIVO CON 40 POLICÍAS PARA DETENER AL FUGITIVO

El portavoz policial ha detallado que el investigado permaneció huido durante varias semanas, periodo en el que mantuvo una intensa actividad para evitar su localización y reforzó la vigilancia en los accesos al barrio. El sistema de alertas le permitía refugiarse rápidamente ante el menor indicio de presencia policial.

Ante esta situación, y tras coordinar una nueva orden judicial de entrada y registro, la Udyco preparó un amplio dispositivo integrado por 40 agentes de la Policía Nacional. De ellos, 28 fueron destinados exclusivamente a garantizar la seguridad periférica y prevenir nuevos altercados, mientras que los otros 12 se encargaron de ejecutar directamente la operación.

La llegada del convoy policial fue advertida a gritos por uno de los vigilantes, lo que llevó al sospechoso a emprender una huida a pie por las estrechas calles de La Cañada de Hidum. Tras una persecución que se prolongó durante aproximadamente 40 minutos, los agentes consiguieron acorralarlo y proceder a su detención.

Una vez arrestado el principal investigado, los policías registraron su domicilio y localizaron cerca de 200 gramos de cocaína, distribuidos en 280 dosis individualizadas y preparadas para su venta al por menor. También intervinieron 11.490 euros en efectivo y una balanza de precisión.

Todas las diligencias policiales, junto con los detenidos, las sustancias estupefacientes y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado el ingreso en prisión de los principales responsables.