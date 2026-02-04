SUP: La delegada del Gobierno en Melilla "condena sin juicio previo" a UIP acusados de "racismo" a un guardia civil

Agente de la Guardia Civil de Melilla objeto de presuntos insultos racistas por miembros de la UIP cuando estaba de paisano - GUARDIA CIVIL DE MELILLA

MELILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Federal Territorial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Melilla ha expresado su desacuerdo con las manifestaciones realizadas por la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Sabrina Moh, tras los presuntos insultos racistas de agentes de la UIP de la Policía Nacional a un guardia civil de paisano porque "suponen una condena pública de los policías sin que exista un juicio previo".

En un comunicado, el SUP asegura que el sindicato defiende valores contrarios a cualquier forma de discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión u otras circunstancias personales o sociales, al tiempo que reitera su lealtad a las instituciones del Estado. No obstante, subraya que no aceptan "presiones ni decisiones que consideren perjudiciales para los policías por parte de instancias superiores".

En este sentido, critica especialmente un mensaje publicado por la delegada del Gobierno en redes sociales un día después de los hechos, en el que, según el SUP, se acusó a los agentes implicados de haber proferido insultos racistas contra un ciudadano melillense --que resultó ser guardia civil-- y se anunció la activación de mecanismos de investigación para depurar responsabilidades.

A juicio del sindicato, estas declaraciones "suponen una condena pública sin que exista un juicio previo", lo que "podría generar animadversión social y mediática hacia el trabajo de las unidades policiales en Melilla". En este sentido, insiste en la necesidad de respetar el recorrido judicial o administrativo que puedan tener los hechos antes de emitir valoraciones públicas.

El SUP esperará al desarrollo de las investigaciones y reitera su compromiso de "defender los intereses profesionales de los agentes de la Policía Nacional". Asimismo, pone a disposición de los agentes implicados sus servicios jurídicos, "con el objetivo de garantizar que puedan defenderse con todas las garantías procesales y no se sientan desprotegidos".

Este pronunciamiento se produce después de que la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, anunciara la activación de todos los mecanismos de investigación para depurar posibles responsabilidades tras tener conocimiento de los presuntos insultos racistas proferidos por un grupo de agentes de la UIP que se encontraban de servicio contra un ciudadano melillense, concretamente un guardia civil, el especialista en artes marciales Nebil Mohamed Amaruch 'El Lobo', que se encontraba fuera de servicio en una cafetería con su esposa e hijos.

A través de sus cuentas personales en Facebook y X, Sabrina Moh, también secretaria general del PSOE en Melilla, afirmó que las actitudes racistas son incompatibles con una sociedad democrática y con las instituciones públicas. "Nada más conocer los insultos de un grupo de agentes de la UIP, que estaban de servicio, a un melillense, hemos activado todos los mecanismos de investigación para depurar responsabilidades. Ante el racismo y el insulto, tolerancia cero", señaló.

Los hechos habrían tenido lugar el sábado 31 de enero, en torno a las 10.00 horas, en una cafetería céntrica de la ciudad, cuando la víctima, Nebil Mohamed Amaruch, se encontraba desayunando con su pareja y sus cuatro hijos. Según los denunciantes, los insultos habrían sido de carácter racista y vejatorio. Asimismo, Coalición por Melilla (CPM) ha expresado públicamente su total apoyo y solidaridad con Nebil Mohamed Amaruch y su familia, condenando de manera rotunda la agresión verbal sufrida.

En un comunicado, CEP considera que este tipo de comportamientos, especialmente cuando proceden de quienes deben garantizar la seguridad y el respeto, son absolutamente inadmisibles. CPM, principal partido de la oposición en la Asamblea melillense, ha mostrado su rechazo a cualquier acto de racismo, discriminación o abuso de poder, subrayando que la convivencia y el respeto mutuo son pilares esenciales de la ciudad.

"MONO", "MORO" O "CHIMPANCÉ"

En la misma línea se ha pronunciado el diputado de la oposición Somos Melilla, Amin Azmani, quien detalló que los insultos presuntamente proferidos incluían expresiones como "mono", "moro" o "chimpancé". Azmani ha manifestado su apoyo y solidaridad con Nebil, a quien definió como una persona conocida en Melilla por su calidad humana y trayectoria profesional. A su juicio, los hechos constituyen un delito de odio "intolerable" que avergüenza a la sociedad, mostrando su confianza en que la denuncia interpuesta permita esclarecer lo ocurrido.

El partido Nueva Melilla, a través de su portavoz Mohamed Busián, también ha condenado los hechos, sumándose a las muestras de rechazo y apoyo a la víctima. Por su parte, la Asociación Comunidad Musulmana de Melilla ha expresado su más absoluta repulsa ante lo sucedido, calificando los hechos, de confirmarse, como de "extrema gravedad". La entidad subrayó que "no se trata de una anécdota, sino de un suceso que daña la convivencia, vulnera la dignidad de las personas y perjudica la imagen de las instituciones públicas".

Asimismo, ha subrayado que Melilla "es un ejemplo de pluralidad y respeto, valores que -afirmó- deben ser protegidos con firmeza'. La investigación abierta por la Delegación del Gobierno, de quien dependen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá determinar las circunstancias de lo ocurrido y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.