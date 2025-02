Tellado (PP) dice que con Sánchez “la debilidad negociadora de España frente a Marruecos no ha hecho más que aumentar”

El portavoz del Grupo Popular ha exigido que "se acaben los "ensayos" y se reabra la aduana comercial melillense "en las mismas condiciones que ha funcionado durante décadas"

El portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha manifestado este jueves en Melilla que "desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, la debilidad negociadora de España frente a Marruecos no ha hecho más que aumentar", poniendo como ejemplo el incumplimiento en la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla.

Tellado ha cuestionado la "falta de transparencia" del Gobierno en este asunto. Así ha criticado que "desde el PP lo que nos preguntamos es ¿y esto a qué se debe? ¿Por qué el gobierno no nos cuenta al conjunto de los españoles lo que está ocurriendo en realidad? ¿Por qué España cumple los acuerdos suscritos con Marruecos pero Marruecos no o no siempre? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué el gobierno no da ni una sola explicación pública?".

En este contexto, el portavoz popular se ha preguntado además "¿Qué sabe Marruecos de Sánchez que el presidente no quiere que salgan a la luz? ¿Qué no había en ese móvil o qué había? En todo caso, el gobierno ha acabado cerrando la puerta a inversiones extranjeras a la vez que la abre a la inmigración irregular" ha añadido.

ADUANAS DE CEUTA Y MELILLA

Tras reunirse este jueves con empresarios melillenses acompañado por el diputado por Cáceres Carlos Floriano (portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso) y el presidente de la Ciudad Autónoma Juan José Imbroda, Tellado ha enfatizado que la aduana comercial de Melilla lleva cerrada desde agosto de 2018, "apenas unos meses después de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno".

Además, ha exigido la reapertura de la aduana comercial en las mismas condiciones que ha funcionado durante décadas. En el caso de Melilla, ha afirmado que "no hay absolutamente nada que ensayar, la aduana ha funcionado a la perfección". Ha criticado que "achacar el cierre de la aduana a problemas técnicos es simplemente tomarle el pelo a toda la ciudadanía de Melilla".

El portavoz del Grupo Popular ha calificado al Gobierno de "incompetente" e "indolente", señalando que "las empresas están peor que nunca y el Gobierno las ha dejado solas". Asimismo, ha reclamado que "la aduana debe ser reabierta y recuperar la operatividad de siempre como una verdadera aduana internacional".

Tellado ha subrayado que "no se trata solo de una cuestión económica, es también una cuestión de soberanía nacional". Ha instado al Gobierno de España a que "defienda los intereses de nuestro país y de Melilla".

Finalmente, ha exigido que "el régimen aduanero de viajeros debe volver a ser el que era, el propio de dos estados iguales que juegan con las mismas reglas", por lo que ha pedido al Gobierno de España que "se haga respetar" en sus relaciones con Marruecos.