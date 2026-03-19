Torres cifra en unos 1.800 los menores no acompañados trasladados a la península en siete meses

El ministro Ángel Víctor Torres, en Melilla, donde este jueves ha presidido una reunión de coordinación con delegados del Gobierno - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

MELILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este jueves que alrededor de 1.800 menores extranjeros no acompañados han sido trasladados a la península desde el 1 de septiembre de 2025 hasta la actualidad, en el marco del nuevo sistema de reubicación impulsado por el Gobierno.

Durante una visita a Melilla, donde ha presidido una reunión de coordinación con delegados del Gobierno de distintos territorios, el ministro ha explicado que en estos siete meses se ha producido un "salto cuantitativo" respecto a años anteriores. "En 2022 se trasladaban unos 300 menores al año y ni siquiera se cumplía. Ahora hablamos de entre 1.700 y 1.800 en siete meses", ha subrayado.

Torres ha enmarcado estos datos en el primer aniversario de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, una reforma que ha calificado como "un hito histórico" al responder a una reivindicación sostenida durante décadas por territorios como Canarias, Ceuta, Melilla, así como por comunidades como Andalucía y Baleares.

El ministro ha defendido que la norma, "aprobada con el voto favorable de todos los grupos salvo PP y Vox", ha permitido "aliviar la presión sobre los territorios frontera" y "mejorar las condiciones de acogida" de los menores. En este sentido, ha asegurado que actualmente entre 1.500 y 1.600 jóvenes se encuentran distribuidos por el resto del país "sin problemas de convivencia" y en procesos de integración educativa y social.

Asimismo, ha rechazado las tesis del "efecto llamada" y ha argumentado que los flujos migratorios responden a factores estructurales como la pobreza, la violencia o la inestabilidad política en los países de origen. "Quien piensa que alguien arriesga su vida en una patera por placer desconoce la realidad", ha afirmado.

"SITUACIONES DE HACINAMIENTO"

En su intervención, Torres ha advertido al PP de que una eventual derogación de la reforma supondría un retroceso significativo. "Si esta ley decae, miles de menores volverían a quedarse en Canarias, Ceuta y Melilla en situaciones de hacinamiento", ha señalado.

El ministro también ha defendido el papel del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez en la gestión de la política migratoria, destacando la dotación de recursos económicos -cifrada en 100 millones de euros- y la coordinación entre comunidades autónomas.

Respecto a las críticas sobre posibles disfunciones en la acogida en algunas regiones, ha indicado que "la tutela de los menores corresponde a las comunidades receptoras, que son las responsables de su escolarización y atención", aunque ha asegurado que "el Gobierno comprobará cualquier incidencia denunciada".

La reunión celebrada en Melilla ha contado con la participación de los delegados del Gobierno de Canarias, Ceuta y la propia ciudad autónoma, y se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para dar respuesta a la presión migratoria en los territorios más afectados.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha concluido reiterando la necesidad de mantener y reforzar el actual sistema de reubicación: "Es una cuestión de justicia, solidaridad y cumplimiento del derecho internacional" ha indicado, para aseverar que "el sistema de reubicación de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados se mantendrá durante lo que queda de legislatura".