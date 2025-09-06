Tres policías heridos en Melilla al desarticular dos puntos de venta de drogas con dos detenidos

MELILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado dos puntos de venta de droga en Melilla que se ha saldado con tres agentes heridos, dos detenidos y la incautación de cocaína, hachís y un arma blanca.

Según ha informado un portavoz de la Jefatura Superior melillense, las investigaciones de su Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) comenzaron en julio, tras las quejas vecinales en un barrio del extrarradio, la Cañada de Hidum, que alertaban de un constante trasiego de compradores en la zona.

Los agentes confirmaron la actividad ilícita mediante seguimientos y vigilancias, "constatando que los vendedores utilizaban un garaje y un vehículo abandonado como almacenes", con el objetivo de no portar nunca más de una o dos dosis encima.

La actuación policial contó con dos fases, una primera en la que detuvieron a un individuo al que se le intervinieron 59 porciones de droga preparadas para la venta al menudeo y una segunda más violenta, donde el investigado opuso fuerte resistencia a su detención y contó con el apoyo de varias personas que arrojaron piedras contra los agentes, causando heridas a tres de ellos.

En el cacheo se le intervino una navaja de 16 centímetros de hoja y, en el registro del vehículo utilizado como almacén, se localizaron 31 dosis de cocaína (19 gramos) y 20 porciones de hachís con un peso total de 580 gramos.

Este segundo detenido, un joven de 23 años con antecedentes por cuatro detenciones anteriores, ha pasado a disposición judicial acusado de un delito contra la salud pública y otro de atentado a agentes de la autoridad. El juez ha decretado su ingreso en prisión