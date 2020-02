TSJA declara ilegal el plus de residencia a funcionarios en servicios especiales en el Gobierno ceutí

Publicado 18/02/2020 22:04:35 CET

CEUTA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Sevilla ha declarado contraria a derecho la base de ejecución de los Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Ceuta que desde hace veinte años permite a los funcionarios de carrera en situación de servicios especiales como miembros del Gobierno autonómico el cobro de la indemnización por residencia además de sus remuneraciones ordinarias, entre 1.000 y 1.500 euros mensuales.

El TSJA ha estimado el recurso interpuesto en 2017 por Ciudadanos (Cs) contra el pago de ese plus al presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), y otros consejeros, directores generales y altos cargos al considerar que contraviene lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local sin que la administración local pudiese ampararse para sostenerlo en su Estatuto de Autonomía o cualquier otro desarrollo normativo propio.

El ex diputado de Cs en la Asamblea regional, Javier Varga, se ha congratulado este martes en rueda de prensa por un fallo que, según interpreta, obligará a todos los afectados a devolver las cantidades percibidas desde cuatro años antes de la presentación del recurso y hasta la actualidad. En total, el recurrente ha cifrado en "alrededor de medio millón de euros" el dinero que Vivas y distintos consejeros y miembros de su actual Ejecutivo y los dos anteriores tendrían que restituir a la hacienda local por "cobros indebidos reintegrables".

La Sala ha anulado la base de ejecución de los Presupuestos de la Ciudad que habilitaba a los funcionarios de carrera que ocupasen los cargos de vicepresidentes de la Asamblea, presidente de la Ciudad, consejeros, viceconsejeros, directores generales, jefe de Gabinete y subdirectores generales a "percibir las retribuciones que les correspondan en concepto de antigüedad y residencia" junto con sus remuneraciones presupuestadas.

"De lo que se trata", concreta el veredicto, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, "es de fijar las retribuciones correspondientes no de funcionarios que se desplazan para ocupar sus destinos, sino de quienes de forma voluntaria consienten en participar en procesos electorales con objeto de formar parte de la Asamblea de Ceuta".

"Para estos, su situación económica una vez electos no puede diferir de la prevista en la legislación estatal aplicable al régimen local, en donde no se contempla efectivamente normativa que ampare que sea la Ciudad la que se haga cargo de las retribuciones originadas en otras Administraciones Públicas. Esto es, su régimen no puede ser distinto al del resto de corporaciones locales", concluye.

Para Ciudadanos, lo más "escandaloso" es que esos abonos "indebidos" se hayan prolongado "durante casi veinte años" sin que "ningún técnico" ni la Intervención ni la Secretaría General alertase de su irregularidad, algo que Varga vio "claro" desde el principio.

"No queríamos llegar a esta situación: advertimos reiteradamente en el Pleno de la misma e interpelamos a los órganos de control, pero no se nos dio ninguna explicación de respuesta", ha lamentado en una comparecencia en la que ha destacado que, con las devoluciones que prevé, "a la ciudadanía le saldrá hasta económicamente rentable el paso de Ciudadanos por la Asamblea", donde ahora no cuenta con ningún representante.