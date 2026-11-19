El vicepresidente de la Asamblea de Melilla Rachid Bussian. - COALICIÓN POR MELILLA

MELILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rachid Bussian Mohamed ha presentado este jueves su dimisión como vicepresidente de Asamblea y diputado local y solicitado su baja como afiliado de Coalición por Melilla (CPM) por "razones personales", aunque ha reconocido que existen "otros motivos" que se reserva para próximas semanas.

Bussian fue detenido el 5 de marzo de 2024 en el marco de la operación policial relacionada con una presunta compra de votos. El extitular de Urbanismo, Infraestructuras y Deporte entre 2019 y 2023 quedó en libertad provisional con cargos el 14 de mayo de 2024, con medidas cautelares.

El exdirigente del principal partido de la oposición, con 40 años de edad recién cumplidos, ha vinculado también su decisión a circunstancias familiares, especialmente al reciente nacimiento de su tercer hijo. "Era algo que le debía a la familia", ha afirmado a Europa Press, recordando que han atravesado momentos personales y políticos "algo desagradables" y que consideraba necesario tomarse un descanso.

Su decisión es irrevocable y responde a una reflexión tanto personal como política. Bussian ha explicado que, aunque comunicó a Mustafa Aberchán su intención de abandonar la actividad política hace meses, desde el partido le pidieron que permaneciera durante algún tiempo más. Finalmente, ha considerado que había llegado el momento de cerrar esta etapa "en todos los sentidos".

Bussian ha agradecido el trato recibido durante estos años por los responsables institucionales, los funcionarios y los trabajadores de la Secretaría General de la Asamblea, así como por los empleados públicos con los que coincidió durante su etapa como consejero. También ha expresado su agradecimiento a Mustafa Aberchán por la confianza que depositó en él.

"En política se está de paso", ha recordado, para explicar que siempre tuvo presente que su trayectoria institucional tendría un final. Asimismo, ha señalado que su actividad política en la Asamblea se había reducido desde que CPM pasó a la oposición, aunque seguía desempeñando las responsabilidades propias de la Vicepresidencia Segunda, relacionadas con el funcionamiento de la Cámara, las comisiones y los plenos.

Bussian fue detenido el 5 de marzo de 2024 en el marco de la operación policial relacionada con el caso Santiago-Rusadir, junto el presidente de CPM, Mustafa Aberchán, y otros responsables del partido y antiguos miembros del Gobierno local, entre ellos los exconsejeros Dunia Almansouri, Hassán Mohatar y Mohamed Ahmed. Tras 71 días en prisión, quedó en libertad con cargos el 14 de mayo de 2024, con medidas cautelares .

Nacido en Melilla el 20 de octubre de 1986, Rachid Bussian ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional y pública en la ciudad. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada, completó posteriormente su formación con un máster en Fiscalidad Internacional en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Antes de dedicarse plenamente a la política, trabajó en distintos ámbitos relacionados con la administración, la consultoría financiera y el asesoramiento fiscal.

Durante la legislatura 2019-2023 formó parte del Gobierno de coalición presidido por Eduardo de Castro, en el que ejerció como consejero de Urbanismo, Infraestructuras y Deporte. En esa etapa, CPM compartió responsabilidades de Gobierno con el PSOE y Ciudadanos.