Vox insta a articular un frente común para evitar políticas que vinculan a ciudades autónomas "cada vez más a Marruecos"

Imagen de la VI Interparlamentaria de Vox Andalucía, Ceuta y Melilla que se ha desarrollado en la ciudad ceutí. - VOX ANDALUCÍA

CEUTA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La VI Interparlamentaria de Vox Andalucía, Ceuta y Melilla que se ha desarrollado en la ciudad ceutí se ha clausurado este sábado con el objetivo de articular un frente común a ambos lados del Estrecho para "revertir las políticas del bipartidismo que han aislado a las ciudades autónomas de su entorno peninsular y que las vinculan cada vez más a Marruecos".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, este frente se llevará a cabo a nivel parlamentario, coordinando propuestas en los tres territorios que ataquen "problemas comunes como la invasión migratoria, la falta de recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las carencias en infraestructuras educativas o la falta de profesionales sanitarios".

En contexto, en las diferentes mesas de trabajo que se han desarrollado a lo largo de estos dos días, los diputados y concejales de Vox han constatado cómo los gobiernos de PP y PSOE han dejado tras de sí problemáticas idénticas, así como una mayor separación entre las ciudades autónomas y Andalucía. De ahí que se haya formalizado el compromiso de vertebrar "un solo grupo de acción común" para recuperar "la unidad natural" de los tres territorios.

Al hilo, han precisado que, mientras PP y PSOE "han intentado cortar lazos y apartar a Ceuta y Melilla para conectarlas con Marruecos, en Vox defendemos nuestros intereses comunes", han coincidido los portavoces. Así, han defendido que tanto ceutíes como melillenses quieren "más España".

En contexto, entre las medidas que se han puesto sobre la mesa está la de impulsar un plan nacional de seguridad en el Estrecho de Gibraltar para poner coto al narcotráfico, así como al tráfico de seres humanos.

Según ha considerado la formación, los objetivos son reforzar las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, la vigilancia marítima y agilizar las expulsiones de los inmigrantes ilegalesm, además de "mejorar la cobertura jurídica de los agentes, que se encuentran expuestos en cada intervención".

En materia de educación, algunas de las líneas de trabajo pasan por "un refuerzo real" de la Formación Profesional, incrementar los apoyos a los alumnos con necesidades educativas especiales, la defensa de la autoridad del profesor, la gratuidad real de la educación de cero a tres años, las "becas justas" o las deducciones fiscales.

Y, finalmente, en el ámbito de la sanidad, para Vox tiene "especial prioridad" poner en marcha incentivos para profesionales en las zonas de difícil cobertura o abordar un plan de choque para reducir las listas de espera.