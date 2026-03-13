Vox reúne en Ceuta a representantes de Andalucía y Melilla para buscar soluciones a "los males del bipartidismo"

Archivo - El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en una imagen de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

CEUTA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Vox procedentes de Andalucía, Ceuta y Melilla han participado este viernes en una comparecencia pública celebrada frente a la frontera del Tarajal, en Ceuta, como antesala de la reunión interparlamentaria que el partido ha iniciado en la ciudad autónoma y que se prolongará hasta el sábado.

La comparecencia ha tenido lugar a las 12.30 horas en las inmediaciones del paso fronterizo con Marruecos y ha reunido a varios diputados y concejales de la formación. Durante la intervención ante los medios, los representantes del partido han señalado al "bipartidismo" como responsable de "los males" que, según han afirmado, afectan tanto a Ceuta y Melilla como a Andalucía.

En el acto han intervenido el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira; el líder de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo; y el presidente del partido en Melilla, José Miguel Tasende.

"Hemos decidido hacer esta interparlamentaria para tratar problemas comunes. Problemas que afectan a ceutíes, a melillenses y andaluces en general. Problemas relacionados con la sanidad, la educación, la seguridad y la inmigración ilegal descontrolada", ha explicado Redondo durante su intervención.

El dirigente ceutí ha atribuido la situación a las políticas impulsadas por los dos principales partidos nacionales. "Son problemas comunes generados por el bipartidismo, generados por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Por el Gobierno central, pero también por los gobiernos autonómicos de Moreno Bonilla, por el señor Imbroda en Melilla y, por supuesto, por Juan Vivas aquí en Ceuta".

Según ha explicado Redondo, la elección del paso fronterizo del Tarajal como escenario del acto ha respondido a la intención de visibilizar el debate sobre inmigración irregular, uno de los asuntos centrales del encuentro político.

"Este paso internacional se ha convertido en una verdadera autopista de la inmigración ilegal que pasa del continente africano", ha afirmado. A su juicio, la situación no afecta únicamente a las ciudades autónomas, sino también a Andalucía, "que se ha convertido en uno de los principales acogedores en este proceso migratorio descontrolado".

Ha señalado que la interparlamentaria tiene como objetivo analizar distintas medidas políticas. Según ha indicado, los participantes trabajarán para plantear propuestas frente a lo que ha descrito como políticas impulsadas por el bipartidismo: "Si estamos aquí trabajando para buscar soluciones es porque tenemos nuestros grupos parlamentarios para defenderlas en las instituciones donde tenemos representación".

Durante la comparecencia también ha intervenido el presidente de Vox en Melilla, José Miguel Tasende, quien ha vinculado el fenómeno migratorio con la situación del sistema sanitario público. "¿Ninguno de nosotros ha sido víctima de las listas de espera? ¿O alguien de su familia? ¿Nadie? Yo creo que todos tenemos casos. La sanidad es francamente mejorable, y en vez de mejorarla, lo que hacemos es aumentar el número de perceptores, que además son personas que en su momento no ayudaron, mediante su trabajo, a crear la riqueza necesaria para poder disfrutar de un sistema de sanidad público".

Por su parte, el portavoz parlamentario andaluz Manuel Gavira ha criticado la propuesta del Gobierno central sobre la sanidad universal para inmigrantes en situación irregular. "La última ocurrencia de Sánchez ha sido retomar la sanidad universal para los inmigrantes ilegales. Es una locura. España no se puede convertir en el hospital del mundo. Los españoles, los andaluces, los ceutíes, los melillenses no podemos pagar esa factura".

Gavira también ha asegurado que la Junta de Andalucía destina "1.500 millones de euros" a la atención sanitaria de inmigrantes en situación irregular y ha defendido que esos recursos deberían destinarse a mejorar la sanidad pública para los contribuyentes.

El dirigente andaluz ha sostenido además que ciudades como Ceuta y Melilla afrontan directamente el impacto de la inmigración irregular. "Ni Ceuta ni Melilla dan abasto ante esta invasión". Asimismo, ha criticado declaraciones del presidente andaluz, Juanma Moreno, sobre la acogida de inmigrantes, al considerar que pueden fomentar el llamado "efecto llamada".

Tras la comparecencia, los dirigentes han continuado su agenda con un desplazamiento hacia la frontera de Benzú y posteriormente tenían previsto visitar el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).