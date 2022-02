Enrique Bunbury anuncia su retirada de los escenarios por motivos de salud

MADRID, 28 Feb. (CHANCE) -

El líder de 'Héroes del silencio', Enrique Bunbury, se retira de los escenarios. Así lo ha desvelado el artista esta mañana a través de una extensa carta publicada en sus redes sociales, en la que ha explicado cuál es el motivo de peso que le ha obligado a tomar esta complicada decisión que "veía cercana" desde que retomó sus conciertos tras dos años de parón a causa de la pandemia.

"Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme a un escenario. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo" ha desvelado, asegurando que estos problemas de salud han convertido sus conciertos "en fuente de inmenso dolor y sufrimiento" cuando "normalmente era un placer y deleite".

Fotografía Febrero 2022, México, Tour 35 años ©️ Jose Girl pic.twitter.com/wogXLDi1r9 — Enrique Bunbury (@bunburyoficial) February 28, 2022

Unas molestias y dolores que han provocado que Bunbury haya tomado la decisión "muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa, en los conciertos y tours". Aun así, sus fans españoles todavía tienen una última oportunidad de ver al exlíder de 'Héroes del silencio' sobre un escenario, puesto que como ha aclarado, sus actuaciones en Málaga - el 6 de agosto -, en Madrid - el 10 de septiembre -, en Valencia - el 15 de ese mes - y en Barcelona, el 24, siguen adelante. "Serán los últimos conciertos que realice" ha anunciado.

En su carta, además, el artista ha explicado que su irritación de garganta no es algo reciente, sino que es un problema que arrastra desde el año 2015 y que se agravó entre 2017 y 2019: "El parón a causa de la pandemia en 2020 y 2021 me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario era una fuerza mucho más poderosa. Lo que me ha sucedido en esta gira mexicana corrobora todo lo contrario, y confirma y adelanta una decisión que sabía cercana".

Sin embargo, no es una retirada total, puesto que el adiós de Bunbury, de 54 años, solo es a los conciertos y giras y ha revelado que su futuro ahora pasa por "componer canciones, grabar discos o pintar y escribir libros de poesía". Así que aunque nos quedemos sin sus directos, todavía queda artista para rato.

Por último, el cantante ha querido agradecer el inmenso cariño que ha sentido de sus fans en sus 35 años de trayectoria y en los más de 1500 conciertos que ha ofrecido a lo largo de su carrera y en los que, como el propio Bunbury ha destacado, "he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares".