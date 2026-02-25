Álex González y Carla Virgós, más unidos que nunca en su día a día como pareja: compras, deporte y su nuevo hogar

Álex González y su novia, Carla Virgós, visitan un centro comercial - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 25 Feb. (CHANCE) -

Felices, cómplices y cada vez más integrados en su rutina en común, así hemos vuelto a ver a Álex González y Carla Virgós en su día a día en la capital madrileña. Tan solo unas semanas después de que se confirmase su relación a principios de este mismo año, la pareja ha decidido darle rienda suelta al amor paseando su complicidad por las calles de la ciudad y afianzando su historia a pasos agigantados.

En esta ocasión, el actor aprovechaba el descanso que está viviendo en el terreno profesional para disfrutar de una relajada jornada junto a su chica, con la que se mostró especialmente atento y cariñoso. Agarrados de la cintura, ambos se alejaban de su coche para llegar caminando a uno de los centros comerciales más conocidos de la ciudad, donde compartieron charla y risas antes de entrar en las instalaciones, de lo más acaramelados, como una pareja más de enamorados.

Tras bajarse del coche, Álex llevaba un paquete en una mano y un táper con fruta en la otra, demostrando así que comparten el interés por la alimentación sana en su día a día. A pesar del frío en la capital, el actor optó por un pantalón corto de deporte y sudadera gris, mientras que Carla también se decantaba por la comodidad de la ropa deportiva para la ocasión.

Lejos de esconderse, Álex y Carla ya comparten gran parte de su rutina en Madrid y presumen de felicidad siempre que tienen ocasión. Esta vez, la pareja también aprovechó un hueco durante la jornada para visitar las obras de la que será la futura casa del actor, situada en una exclusiva urbanización de las afueras de la ciudad. Demostrando que la opinión de su novia sí le importa, el intérprete la llevó ante la que será su nueva casa para recorrer juntos la obra e interesarse por los avances que poco a poco se están dando en ella.

Ambos, con el casco reglamentario, recorrieron las diferentes estancias del que será el nuevo hogar del actor, una vivienda de más de 800 m2 de parcela divididos en tres plantas, cinco baños, piscina y un gran jardín privado. Un espacio único y lleno de detalles en el que, previsiblemente, Carla también podrá pasar mucho tiempo. Tras la visita, la pareja aprovechó para disfrutar de una de las aficiones que comparten: el deporte.

Sacando del maletero del coche las bicicletas que habían desmontado para poder transportarlas, Álex fue el encargado de colocar las ruedas antes de comenzar el paseo sobre dos ruedas. Como no podía ser de otra forma, ambos optaron de nuevo por ropa deportiva, con pantalón corto y sudadera gris en el caso del actor y leggins y abrigo estilo plumas en el de ella.

Aunque al principio intentaron mantener esta nueva relación algo más apartada del foco mediático, las imágenes que ambos compartieron de su viaje a Bali hicieron saltar todas las alarmas. A pesar de que evitaron aparecer juntos en ninguna fotografía, su complicidad era evidente. Conocida en redes sociales como 'shark girl' o 'chica tiburón', Carla es una amante de la naturaleza, el deporte y el buceo, aficiones que comparte con su actual pareja y que han sido el mejor escenario para consolidar su historia de amor.