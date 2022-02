Alonso Caparrós cree que Belén Esteban y Paz Padilla arreglarán sus diferencias: "Estoy convencido"

MADRID, 27 Feb. (CHANCE) -

Este sábado Anna Ferrer Padilla celebraba su cumpleaños por todo lo alto con una fiesta en la que muchos rostros conocidos de nuestro país se reunieron para disfrutar y pasar un rato de lo más agradable. La influencer dejó claro que todo el mundo que sintiese tendría que hacerlo disfrazado del año 2000 y así fue, vimos auténtico disfraces, como el de su madre que fue al más puro estilo Lady Gaga.

Alonso Caparrós sorprendía entre todos los invitados: "hombre claro, somos amigos. Yo la quiero mucho, no tiene nada que ver. El trabajo es una cosa y la amistad es otra". Es uno de los pocos colaboradores que sigue manteniendo la relación con la humorista detrás de cámaras, ya que no es la primera vez que le vemos fuera del espacio laboral juntos.

El colaborador, que es muy amigo de Paz Padilla, cree que todo se arreglará entre Paz y Belén Esteban: "estoy convencido que hablarán y en lo personal lo arreglarán, siempre pasa". Recordemos que después de la discusión que protagonizaron las dos en el plató de 'Sálvame' no hemos vuelto a ver a la humorista en el espacio y su permanencia en el programa está en el aire.

Alonso nos asegura que no ha hablado de este tema con Paz, por lo que no sabe si volverá o no: "No tengo ni idea, hoy he soñado que de repente aparecía. Si te digo la verdad no he hablado de esto con ella. Sé que ha pasado un rato fastidiado, no tanto por el trabajo sino por las amistades y el compañerismo. Pero yo creo que está muy bien ahora. Ojalá vuelva".

