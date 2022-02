Ana María Aldón, irónica ante las polémicas de Rocío Carrasco, no sabe si Ortega ha tomado medidas contra ella

MADRID, 26 Feb. (CHANCE) -

Ana María Aldón ha disfrutado de un viernes lleno de entretenimiento y diversión al lado de unas viejas amigas a las que hacia tiempo que no veía. La colaboradora está viviendo un periodo de lo más convulso con todas las informaciones que están saliendo a la luz sobre su marido y su pasado con Rocío Jurado y, en días como el de ayer, ha decidido distraerse con dos personas ajenas a los medios de comunicación

"Una comida de chicas" nos decía Ana María Aldón cuando las cámaras de Europa Press Reportajes recogían el momento de marcharse después de tomar algo con sus amigas. En cuanto a dónde se encontraba su marido, nos confesaba que: "El maestro en casa, está bien".

La colaboradora contesta con ironía al comentarle que parece que las polémicas de Rocío Carrasco y su marido han cesado: "¿no me digas que se están calmando las cosas? no lo he percibido, la verdad" y nos asegura que ella permanece tranquila: "qué te digo... yo he estado siempre tranquila, lo importante es la salud".

En cuanto a si Ortega Cano ha tomado medidas en contra de Rocío Carrasco por las duras declaraciones que tuvo hacia él hace unos días, nos confiesa que: "no tengo ni idea, la verdad" y ante la otra polémica, la supuesta ruptura de Rocío Flores y Manuel Bedmar, Ana María Aldón contesta de esta forma: "me he enterado de algo de eso, pero no sabía nada".

