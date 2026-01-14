Can Yaman: sonriente ante las cámaras y esquivo a las preguntas sobre su detención: "Estoy muy bien"

Can Yaman durante la presentación de su nueva serie, ‘El Turco’, a 14 de enero de 2026, en Madrid (España).- EUROPA PRESS

MADRID, 14 Ene. (CHANCE) -

Después de acaparar el foco mediático al ser detenido en Estambul en el marco de una investigación antidrogas, Can Yaman ha reaparecido en España en la premiere de 'El Turco', la nueva serie de Movistar + que protagoniza y que refleja una historia épica de redención y amor imposible inspirada en hechos reales.

Sonriente, el actor llegaba al photocall y no dudaba en mostrar su mejor cara ante los medios de comunicación. Eso sí, tras unos minutos siendo fotografiado, Can Yaman era preguntado por su detención y evitaba hacer cualquier comentario.

Hace tan solo unos días el intérprete rompía sus silencio por redes sociales mandando un mensaje en el que sacaba de dudas a su comunidad: "Querida prensa italiana: la prensa turca siempre ha sido cruel conmigo, ¡pero eso no es nada nuevo! ¡Pero ustedes no! Por favor, no cometan el mismo error de copiar y pegar noticias. ¿De verdad creen que estoy merodeando por clubes con drogas mientras la policía está llevando a cabo investigaciones exhaustivas y arrestando a numerosos famosos? Si eso fuera siquiera remotamente cierto, no me habrían liberado tan rápido ni habría podido regresar a Italia al día siguiente. Los quiero".

Se espera que el actor acuda este jueves 15 de enero a 'El Hormiguero' para promocionar la serie y quizás allí hable del delicado momento que vivió el pasado fin de semana tras su detención.

Tras la presentación, Can Yaman ha atendido a los periodistas que se encontraban a la salida y ha asegurado que "estoy muy contento, agradecido y muy feliz" mientras recibía el cariño de sus fans que se agolpagaban para poder saludarle.