Colate Vallejo Nágera confiesa: "Mi hijo me echa de menos físicamente, me reclama un poquito"

MADRID, 13 Feb. (CHANCE) -

A caballo entre Madrid y Miami, Colate Vallejo Nágera está pasando una temporada en nuestro país gracias a su último proyecto profesional como participante del nuevo programa de RTVE, 'Baila como puedas'. Habitual en este tipo de formatos, Colate reconocía ante las cámaras que prefiere vivir el día a día y no pensar en el futuro. "Yo la vida la vivo día a día pero es mi país, tengo a mi familia, mis amigos... aunque lleve tanto tiempo fuera mi vida nunca ha dejado de estará aquí, espero volver algún día".

Feliz de vivir esta experiencia, Colate asegura que a su hijo no le hizo mucha gracia este nuevo proyecto profesional ya que implicaba que ambos se tenían que separar por unos meses: "A él no le hizo mucha gracia porque claro, supone quedarme aquí y no estoy allí con él. Todos los días he hablado con él y todo, pero me echa de menos físicamente, me reclama un poquito. Para mí es trabajo y lo entiende, lo lleva lo mejor que puede". Con una maravillosa relación con el hijo que comparte con Paulina Rubio, Colate asegura que a su hijo también le gustaría vivir en España donde tiene a gran parte de su familia: "A mi hijo le encanta España, viene desde pequeño, es español, tiene sus amigos, su familia, toda su familia vive aquí entonces también le encanta venir, le encanta estar en Madrid, pero estamos poco, siempre vamos a Pedraza, al pueblo. El poco tiempo que tenemos lo vivimos en familia".

Intentando zanjar cualquier polémica mediática con Paulina Rubio, el empresario aseguraba que la ausencia de noticias, eran buenas noticias en este aspecto: "Todo lo que ha pasado me ha parecido todo innecesario y creo que no ha beneficiado a nadie, no solo mediáticamente, que no es bueno, pero peor el lado jurídico. Todo eso creo que ha sido innecesario y no ha hecho más que dificultar más una situación que no tendría que haber sido difícil y que tiene a tres personas mal, la más importante, nuestro hijo".

En una nueva etapa de su vida en la que está sin pareja, pero abierto al amor, Colate bromea sobre encontrar una nueva pareja durante su participación en el programa de baile: "Conozco algún caso" comentó haciendo referencia a parejas que se han conocido en un concurso.

