Cristina Rodríguez vuelve a cargar contra Lequio y apoya a Antonia Dell'Atte

MADRID, 19 Oct. (CHANCE) -

Cristina Rodríguez ha sido uno de los rostros conocidos que más ha defendido públicamente a Mar Flores tras las declaraciones que Alessandro Lequio hizo de ella en los platós de televisión tras publicar sus tan comentadas memorias.

"Me parece tan cruel, tío, que... le has puesto los cuernos a todas las mujeres de tu vida y a las que no han sido de tu vida... ¿y hablas de ella?", decía hace unas semanas ante las cámaras de Europa Press y ahora ha vuelto a hablar tras las declaraciones de Antonia Dell'Atte en su última entrevista en 'El País'.

"He visto todo lo que ha dicho, también le puso él una demanda porque ya había hablado y ahora está hablando otra vez... pues, si es verdad que siga adelante. Yo suelo creerme a las mujeres", confesaba ante el testimonio de Antonia.

La diseñadora aseguraba que "si tuviera una hija le diría 'hija, no denuncies, ya hacemos las cosas de otra manera' como ponerlo en Instagram, a lo mejor" y aunque "está mal lo que digo, pero de verdad, si lo que dice Antonia es verdad, que yo no lo sé, pero la creo, pues adelante, y que reabra el debate 500 veces".