Exclusiva Europa Press. ¡Terelu Campos, rumbo a 'Supervivientes'!: "Mi madre me diría..."

MADRID, 6 Mar. (CHANCE) -

Terelu Campos ha puesto rumbo por fin a 'Supervivientes'. Tras su sonada ausencia el pasado domingo junto al resto de la expedición, formada por Álvaro Muñoz Escassi, Makoke, Pelayo Díaz, Beatriz Rico, Álex Adrover o Ángela Ponce entre otros, la hija de María Teresa Campos ha seguido los pasos de sus compañeros de reality este miércoles, cuando visiblemente nerviosa ante la que sin duda se convertirá en la aventura más extrema de su vida, cogía un vuelo rumbo a Honduras en el aeropuerto de Madrid.

Apostando por la comodidad para el largo viaje, la colaboradora ha lucido un total look negro compuesto por mallas, camiseta de algodón, zapatillas deportivas y cazadora técnica, además de una diadema de lo más juvenil y unas grandes gafas de sol en el mismo tono.

Empujando una maleta de grandes dimensiones en color rosa, Terelu se ha sincerado en exclusiva ante las cámaras de Europa Press, reconociendo que más que emoción o nervios, lo que siente a menos de 48 horas del estreno de 'Supervivientes' es "miedo". "Voy como buenamente puedo, con miedo y con resignación" ha revelado con una sonrisa nerviosa.

Manteniendo la emoción hasta el último momento, la también actriz teatral ha dejado en el aire si se tirará del helicóptero y cuál es la misión con la que participará en el reality y de la que por el momento Mediaset no nos ha dado ninguna pista: "La gran pregunta. Mañana jueves a las 10 de la noche. Empieza Supervivientes en Telecinco. Ya lo veréis cariño, sabéis que no puedo decir nada".

Lo que más pánico le da de Los Cayos Cochinos no son las alturas ni tampoco la falta de alimentos, sino "los bichos, los bichos", que espera que no condicionen su concurso. Sí confía en llevar bien el hambre, ya que como asegura "aunque no os lo creáis yo como poquito, como bastante poquito".

El consejo que le han dado su hermana y su hija Alejandra Rubio, "que lo disfrute, que lo disfrute y que lo disfrute".

¿Va a ganar? Muy sincera reconoce que "vamos a por lo que podamos, como todo en la vida", dejando claro que no le hace gracia que se la compare con su hermana y se elucubre con si superará las dos semanas que Carmen Borrego estuvo en la isla. "¡Pero qué manía de siempre la competitividad. De verdad, yo soy una persona mucho más normal. Esto no consiste en..." ha sentenciado.

Lo que más va a echar de menos durante su paso por 'Supervivientes' -aunque ha dejado entrever que su hija le ha dado un peluche de su nieto Carlo para hacerle más llevadera la aventura- "es evidentemente a mi familia y a mis amigos. Y claro, a mí bebé".

Muy emocionada, Terelu ha evitado hablar de su madre, pero sí ha confesado que si la viese en Los Cayos Cochinos más que orgullosa "me diría que si soy una descerebrada, que también es una buena idea. Pero no voy a hablar de mi madre, de verdad. Me vas a disculpar pero no voy a decir nada".

Respecto a cómo cree que se llevará con sus compañeros -conoce ya a la mayoría y se lleva muy bien con Escassi y Makoke, por ejemplo- la presentadora afirma rotunda que, aunque nunca se sabe, "no suelo tener problemas" con nadie y espera que su convivencia sea buena "con todos".

"Yo lo que quiero ver a Montoya ahí hombre" ha exclamado, negando entre risas que piense en tener un romance con el de 'La isla de las Tentaciones' "¡porque yo ya no estoy pa' tonterías!", aunque no ha dudado en regalarnos antes de su marcha a Honduras el famoso baile de 'la gambita' que el de Utrera ha convertido en viral.

"Yo voy como va todo el mundo. Es que parece que soy un espécimen raro, vamos" ha zanjado cuando le hemos preguntado todo lo que se ha dicho sobre su participación en el reality, enviando un mensaje a la audiencia antes de poner rumbo a la isla: "Que lo paséis muy bien en Supervivientes, que en eso consiste. Que os divirtamos. Que os sorprendamos. Y que tenga mucha audiencia. ¡Arriba la audiencia!". "Bueno, vamos a ganar no, una experiencia me han dicho que seguro" ha concluido. ¡Dale al play y no te lo pierdas!