Gloria Camila desvela la verdad de su reencuentro con Ana María Aldón: "No me saludó y yo tampoco"

MADRID, 6 Jul. (CHANCE) -

La multitudinaria fiesta del 60 cumpleaños de José Luis López 'El Turronero' el pasado sábado en Sevilla congregó a innumerables rostros conocidos, que con su presencia quisieron apoyar al empresario en un día tan especial para él. Entre los invitados, José Ortega Cano, Gloria Camila y Ana María Aldón, que se convirtieron en los protagonistas del evento por su 'incómodo' reencuentro.

Y es que a pesar de que al torero y a la andaluza se les ha visto en varias ocasiones juntos por su hijo José María desde su separación en octubre de 2022, la hija de Rocío Jurado no había coincidido con la exmujer de su padre desde su ruptura.

Un cara a cara al que Ana María quitaba hierro después del cumpleaños, confirmando ante las cámaras de Europa Press que había visto a Ortega y a Gloria en la fiesta y que su encuentro había sido sido "correcto".

Una versión opuesta a la de la hermana de Rocío Carrasco, que ha reaparecido en la fiesta del verano de la revista 'Cosmpolitan' y ha revelado cómo fue en realidad el momento. "Estoy fluyendo, la verdad. Como había tantas personas, apenas coincidimos, no sé ni por donde estuvo" ha asegurado, lanzando un dardo envenenado a la exmujer de su padre: "Me alegro de que por fin haya ido al menos un año a la fiesta de 'El Turronero', porque antes (cuando estaba casada con el torero) no iba". "Casualidades no lo sé, pero bueno. Me sorprendió bastante que fuese sí, pero bueno, bienvenidos todo el mundo, espero que todo el mundo lo pasara bien" ha añadido con ironía.

Y aunque en el cumpleaños no hubo encuentro, sí se vieron frente a frente en la estación de tren de Sevilla, aunque ni siquiera cruzaron una palabra como nos ha contado Gloria. "Yo me la crucé en el Ave, pero como no saludó, yo tampoco. Al final no voy a… sería muy falso y muy cínico" reconoce. "Prefiero mantener el respeto, las distancias y ya está" confiesa, dejando claro que no quiere ningún tipo de relación con Ana María.

Por delante, un verano repleto de planes en el que, como ha revelado, se va de vacaciones a un destino muy especial con su novio, David García: "Nos vamos a mediados de verano. Tenía muchas ganas de salir de Madrid y me voy a China con mi pareja para volver a reactivarme". "Después con mi familia, amigos... Iré a Cadiz en agosto y guay, con muchas ganas porque veré a mis dos sobrinas Rocío -Flores y Ortega, hija de José Fernando y Michu- y en septiembre empiezo Derecho". Sus declaraciones, y cómo lleva las críticas que recibe en redes sociales, ¡en el siguiente vídeo!

