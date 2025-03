Isabel Pantoja da un golpe sobre la mesa, demanda a Junko y le pide 45.000 euros

MADRID, 14 Mar. (CHANCE) -

Una semana después de confirmarse que Isabel Pantoja ha llegado a un acuerdo con la productora Mediacrest para narrar en primera persona los momentos más importantes de su vida en un documental sobre su figura, y que también llevará a la ficción en forma de serie de siete capítulos su apasionante existencia -sin obviar sus historias de amor con Paquirri o Julián Muñoz, su paso por la cárcel, o su relación con sus hijos Kiko Rivera e Isa Panoja- la artista vuelve a convertirse en noticia.

¿El motivo? Que harta de que la viuda de su hermano Bernardo Pantoja, Junko, se haya negado a abandonar el piso de su propiedad en el que reside en el sevillano barrio de Triana después de más de un año pidiéndole -a través de reclamaciones de sus abogados- que se vaya de allí porque su deseo es vender la casa, ha dado un paso al frente y ha decidido demandar a la japonesa.

Tal y como han contado en 'Y ahora Sonsoles', visto que Junko no tiene intención de irse del domicilio a pesar de que Bernardo falleció en noviembre de 2022 y desde entonces no ha pagado ningún tipo de alquiler, Isabel ha puesto el asunto en manos de la Justicia y ha presentado una demanda de desahucio contra su cuñada, dispuesta a hacer lo que sea necesario para echarla y recuperar su vivienda.

Una demanda por desahucio precario que ya ha sido admitida a trámite por un Juzgado de Sevilla y en la que, además de solicitarle que abandone inmediatamente la casa, reclama a la japonesa 45.000 euros.

Mientras Junko permanece atrincherada en el piso en el que vivió con Bernardo -aunque hace días que sus vecinos no la ven por el lugar- su abogada, María José, ha contestado a las medidas legales de Pantoja en el programa presentado por Sonsoles Ónega y ha asegurado que la nipona no ha recibido ninguna demanda por juicio verbal desahucio por precario, porque sino ya la hubiera contestado. Además, se ha mostrado confiada en que su clienta no se vea obligada a abandonar el que ha sido su hogar en los últimos años por su elevada edad y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra.