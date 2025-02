Miguel Frigenti a José María Almoguera: "Te gusta despellejar a tu madre por dinero"

MADRID, 3 Feb. (CHANCE) -

Un día más la casa de 'Gran Hermano Dúo' ha saltado por los aires debido a la convivencia y es que las rencillas entre los concursantes no paran de sucederse. En esta ocasión han sido Óscar y Miguel Frigenti los que han sacado su caracter para recriminarale a José María Almoguera su actitud en la casa en la que intenta que la paz reine de nuevo.

Intentando defender a su pareja María ante una discusión, el hijo de Carmen Borrego se enfrentaba a Miguel Frigenti que no dudaba en descargar toda su rabia con él. "Vienes de cura y eres un coñazo. Tu no eres el padre de nadie, ya me ha educado mi señora madre que vienes aquí dando ejemplo y tienes mucho bajo el pelo" le gritaba Miguel a José María durante su duro enfrentamiento.

Mientras que la discusión iba subiendo de decibelios ante la atónita mirada del resto de compañeros, el colaborador de televisión le recordaba a José María que él no es nadie para dar consejos cuando ha comercializado con la relación con su madre: "A tí te gusta despellejar a tu madre por dinero, no eres ejemplo de nada". Evitando echarle más leña al fuego, José María prefería abandonar la sala al mismo tiempo que le recriminaba a Miguel: "No estás tan informado Frigenti" dando a entender que en la relación con su madre, Carmen Borrego, hay muchas cuestiones que el público en general aún desconoce.