¡Última hora! Luis Rubiales se niega a dimitir y asegura que su beso a Jenni Hermoso fue consentido

MADRID, 25 Ago. (CHANCE) -

Sorpresa mayúscula en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Aunque parecía un hecho que Luis Rubiales iba a dimitir como presidente de la entidad este viernes en la Asamblea Extraordinaria convocada a raíz de la polémica desatada por su beso no consentido a Jennifer Hermoso tras la victoria de la Selección Femenina de Fútbol frente a Inglaterra en la final del Mundial, y por sus gestos obscenos en el palco en presencia de la Reina Letizia y la Infanta Sofía.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, Rubiales se ha negado a dimitir y, defendiendo su gestión al frente de la RFEF en los últimos cinco años -a pesar de los tesimonios y denuncias de los últimos días- ha asegurado que se le está llevando a cabo una "cacería" y un "asesinato social" en su contra, sosteniendo que su beos a la futbolista fue "consentido y mutuo".

"Aunque se esté vendiendo otra cosa, no hay deseo y no hay posición de dominio en el beso). Aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos de los medios, tanto los que están dominados o vendiendo pleitesía al señor Tebas, como los que están rindiendo pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país. Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave, esta es la clave de todas las críticas", ha afirmado.

Defendiendo la "gran relación" que tiene con todas las jugadoras de La Roja y los "momentos cariñosísimos" que ha tenido con ellas durante la concentración del Mundial, en el que sostiene que formaron "una familia", el canario ha criticado la actitud de Jenni Hermoso tras el comunicado emitido el miércoles por el sindicato Futpro en el que la futbolista pedía "medidas ejemplares", expresando su "condena" ante "conductas que atenten contra la dignidad de las mujeres": "Jenni dijo que era una anécdota y demás. De la anécdota, del no pasa nada, empiezan todas estas presiones, se pasa al silencio de la jugadora y después a un comunicado que la verdad yo no termino de entender. Aquí no se está tratando de hacer justicia, eso es falso, se está ejecutando un asesinato social a mí, se me está tratando de matar", ha asegurado Rubiales.

A continuación, ha querido "dar su explicación" sobre "el pico". "Ante millones de telespectadores, el deseo que podía tener en ese beso era el mismo que podía tener dándoselo a una de mis hijas, no hay posición de dominio, la gente lo comprende aunque los medios vendan una cosa". "La clave es que fue un beso consentido, esta jugadora falló un penalti. En el momento que apareció Jenni me levantó del suelo, luego nos abrazamos y yo le dije olvídate del penalti, ella me dijo eres un crack, yo le dije "¿un piquito?" y ella me dijo vale" ha revelado.

Respecto a su gesto obsceno llevándose las manos a sus partes tras la victoria de España, en presencia de Doña Letizia y de la Infanta Sofía, Rubiales ha explicado que "me emocioné mucho cuando lo primero que hiciste (a Jorge Vilda) fue mirarme a mí al palco, y yo te dije a ti "ole tus hu...". Mis más sinceras disculpas a la Reina y a todo el que se haya sentido ofendido. La emoción era grande, no me justifico".

Muy enfadado, ha denunciado que "a mí se me está tratando de matar. Como español tenemos que hacer una reflexión de hacia dónde vamos, ser campeón del mundo es lo más grande en el fútbol, hemos hecho mucho, incluidos los dirigentes".

"Desde hace cinco años van a por mí por tierra, mar y aire: querellas, denuncias. El falso feminismo no busca la justicia, no les importa las personas, están preparando una ejecución para ponerse una medalla. La señora Yolanda Díaz, la señora Montero, la señora Belarra, el señor Echenique se han referido a esta acción como "violencia sexual, sin consentimiento, agredir". Qué pensarán las mujeres que de verdad se les ha agredido sexualmente. Me voy a defender como cualquier español, voy a ejercer acciones legales contra esta gente" ha anunciado.

Lejos de quedarse ahí, Rubiales ha arremetido contra "las falsas feministas que destrozan a las personas, que no nos felicitaron por ser campeonas del mundo. No nos acomplejemos y usemos la palabra "campeones" del mundo para incluir a hombres y mujeres. El amarillismo del falso feminismo, más Tebas y los de siempre, han apretado mucho. Gran parte de la prensa de este país me seguirá matando, no es una cuestión de prepotencia, es de humildad, mis ideales son defender la verdad. En nuestro país hace falta mejorar salarios, viviendas, sanidad, pero también hay que mejorar mucho en libertades, estamos en una situación de falta de libertad total, hay asambleístas que han recibido muchas presiones".

"Ya he pedido perdón por el gesto del palco, también por el beso a pesar de que ha sido consentido. No voy a dimitir. Les digo más. He recibido muchas presiones. Me han dicho que lo mejor era dimitir porque me iban a echar el lunes, pero estamos en un país donde hay ley. Quien me conoce sabe que voy a luchar hasta el final. Espero que se cumpla la ley, y como no hay nada pues no se produzca" ha exclamado, repitiendo hasta en cuatro ocasiones "no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir".

Una inesperada y sorprendente decisión con la que se aferra a la presidencia de la RFEF y con la que se arriesga a ser inhabilitado. Algo que descubriremos en los próximos días.

Cargando el vídeo....