Penélope Cruz, espectacular viaje en el tiempo con dos lookazos 'retro' de Chanel en el estreno de 'Competencia oficial'

La actriz ha acaparado todas las miradas durante la presentación de su última película, 'Competencia oficial' en Madrid con dos impresionantes total look de la Maison francesa, de la que es embajadora

MADRID, 22 Feb. (CHANCE) -

A un mes de que descubramos si se lleva el Oscar a Mejor Actriz Protagonista por su desgarradora interpretación en 'Madres paralelas', de Pedro Almódovar, Penélope Cruz acaba de presentar en Madrid su última película, 'Competencia oficial'. Una comedia dramática que protagoniza con Antonio Banderas y Óscar Martínez y que promete convertirse en uno de los taquillazos de la temporada y en la que, una vez más, la de Alcobendas demuestra por qué es una de las intérpretes más admiradas y laureadas del momento.

En una jornada maratoniana que incluyó promoción durante buena parte de la mañana en el madrileño Hotel Mandarín Oriental Ritz, premiére por la tarde en el Cine Capitol y visita a 'El Hormiguero' con sus compañeros de reparto, Penélope volvió a darnos una lección de elegancia y estilo, convirtiéndose gracias a dos LOOKAZOS retro (sí, con mayúsculas) en la protagonista fashion del día.

Ejerciendo de embajadora de Chanel tanto por la mañana como por la noche, la actriz acaparó todas las miradas una vez más gracias la 'máquina del tiempo' estilística con el que nos hizo viajar primero a la década de los 90 con un minivestido lila y posteriormente a la de los 60 con un maxivestido bicolor en blanco y negro y un flequillo postizo con el que se convirtió en toda una chica 'yeyé'.

En primer lugar, durante la presentación matinal de 'Competencia oficial, Penélope causó sensación con un diseño de la Maison en color malva con print con el logo de la marca en negro a lo largo de toda la prenda, confirmando que la logomanía será uno de los 'must' de la primavera. Un minivestido de la colección prêt-à-porter primavera/verano 2022 de Chanel en un favorecedor lila con ribetes en negro en los bolsillos, el cuello y los puños con el que la actriz presumió de piernas. Como complementos, unas sandalias de plataforma y tacón altísimo en negro y bolso de piel acolchado con cadena dorada - también de la firma francesa - en el mismo tono. ¡Deslumbrante!

Y si por la mañana nos dejó sin palabras, por la noche no podía ser menos. De nuevo con total look de Chanel - y de nuevo dejando claro que la logomanía viene pisando fuerte esta temporada - Penélope se transportó (y nos transportó) en una máquina del tiempo varias décadas atrás, con un look sesentero tan inesperado como aplaudido. Un maxi vestido fluido extralargo, manga acampanada y volante en el bajo y un estampado bicolor retro en blanco y negro. ¿Complemento indispensable? Un espeso flequillo postizo con el que dio todo el protagonismo a su media melena, casi más 'yeyé' que el espectacular vestido con el que, una vez más, demostró por qué es un icono de moda.