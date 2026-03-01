Del vanguardismo de Dani Fernández a las transparencias de Ana Mena: los 'looks' de las actuaciones de los Goya 2026

Dani Fernández actuando en la gala de los Premios Goya 2026 - EUROPA PRESS

MADRID, 1 Mar. (CHANCE) -

La 40ª edición de los Premios Goya 2026 no solo celebra lo mejor del cine español, sino que convierte la gala en un espectáculo musical sin precedentes. La ceremonia, celebrada el 28 de febrero en el Auditori Fórum CCIB de Barcelona, ha reunido a algunos de los nombres más relevantes de la música en España, creando un ambiente único donde el cine y la música se han fusionado para dar vida a una noche inolvidable.

Más allá de los looks de invitados y nominados, las actuaciones musicales de los Goya 2026 han dejado algunos de los estilismos más arriesgados de la noche, con propuestas que refuerzan la identidad artística de sus protagonistas.

Las actuaciones más destacadas: los artistas que marcaron la noche con su música y estilo

1.Rigoberta Bandini

Rigoberta Bandini abrió la gala de los Premios Goya 2026 interpretando 'Hoy puede ser un gran día' junto a su compañero de presentación, Luis Tosar, destacando no solo por su energía en el escenario, sino también por su elección estilística.

La cantante apostó por un look que fusiona vanguardismo y modernidad, con un 'cardigan' negro de manga larga que presenta un diseño abstracto en blanco. El contraste entre el diseño gráfico en blanco y el negro de la prenda le da una sensación de innovación, manteniendo a su vez una estética minimalista. A juego, la falda de corte sirena, también negra, con detalles de transparencias en la parte inferior y un gran volante , tiene una caída fluida que aporta movimiento y dinamismo, ideal para la actuación.

Su recogido clásico y maquillaje natural completaron el look, manteniendo el enfoque en su presencia en el escenario sin sobrecargar el conjunto.

Durante la gala, la compositora se cambio de look en varias ocasiones, destacando y manteniendo siempre su naturalidad y originalidad.

2. Ana Mena

Ana Mena por su parte se unió a La Casa Azul para interpretar una versión de la canción italiana 'La bambola' y arriesgo con un vestido blanco fluido y estilo romántico que además de estar caracterizado por sus transparencias laterales, presentaba un efecto tipo bodysuit en la parte superior, ajustándose suavemente al cuerpo y resaltando su figura.

El diseño minimalista del vestido, con su caída ligera, le dio un aire sofisticado y moderno, completando la vestimenta con un peinado suelto y maquillaje natural, que mantuvieron el conjunto fresco y femenino.

3. Dani Fernandez

Durante su emotiva interpretación de 'Si Te Vas' junto a Belén Aguilera, en honor al cantante Robe Iniesta y a todos los grandes del mundo del cine y las artes, el artista optó por un conjunto granate que destacaba por su habitual vanguardismo.

La camisa satinada de corte clásico, con un toque ligeramente vintage, fue combinada con unos pantalones de corte amplio, lo que le dio un aire relajado pero a la vez muy estilizado. Esta elección de prendas transmitió la naturalidad de Dani, mientras que mantenía el toque refinado necesario para un evento tan importante.

4. Belén Aguilera

Por ultimo, junto a su piano la cantante escogio un vestido de tono nude, gasa y corte fluido, que destacaba por su feminidad y sencillez. El vestido, de tejido suave, con mangas largas y detalles en transparencias en la parte inferior, mantuvo un aire romántico y delicado, añadieron un toque de sensualidad sin perder la elegancia de la pieza.

El peinado suelto y natural y el maquillaje sencillo completaron su look, permitiendo que la atención se centrara por completo en emotiva actuación y en su voz que sin duda llego a todos los asistentes y espectadores.