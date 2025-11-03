Doña Sofía, sonriente en la entrega del Premio BMW de Pintura al margen de las polémicas memorias del rey Juan Carlos

La Reina Doña Sofía preside la entrega del Premio BMW de Pintura y posterior concierto benéfico destinado a apoyar la labor de los bancos de alimentos infantiles en el Teatro Real, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid - EUROPA PRESS REPORTAJES

En medio de la gran polémica que se ha formado por la inminente publicación de las memorias del rey Juan Carlos y la filtración de algunas de las declaraciones del monarca en su libro, la reina Sofía reaparece en solitario para presidir un acto en el que estabamos acostumbrados a verla junto a su hermana y mayor apoyo, Irene de Grecia. Delicada de salud, la hermana de doña Sofía lleva una vida completamente retirada del foco mediático contando con el apoyo de su hermana en el ámbito más privado.

En esta ocasión, doña Sofía lucía la mejor de sus sonrisas en su llegada al Teatro Real donde tuvo lugar la 40º edicion del Premio BMW de Pintura que en esta ocasión fue para la artista navarra Amaya Suberviola. Entre algunso aplausos y vítores que la madre del rey Felipe VI agradeció con un gesto con la mano antes de entrar en el Teatro Real, doña Sofía también salludaba a las autoridades allí presentes que esperaban su llegada. Tras la entrega del premio, los asistentes pudieron disfrutar de un conciereto benéfico a cargo de la Orquesta Sinfónica RTVE con el que se recaudó fondos para los bancos de alimentos infantiles con los que doña Sofía trabaja asiduamente.

Además de la Reina, también otros rostros conocidos acudieron a la cita como fue el caso de Alaska, Álex González, Alejandra Martos, Javier Fernández o Beatriz de Orleans. Entre los que disfrutaron de la noche en pareja pudimos ver al empresario Pedro Trapote y su mujere Begoña García Vaquero; Emiliano Suárez y Carola Baleztena o el deportista Feliciano López junto a su mujer, la modelo Sandra Gago.

Apostando por la elegancia que le caracteriza, la Reina eligió un conjunto de tres piezas formado por chaqueta con solapas, falda y cuerpo en dorado con bordados florales en relieve. Muy discreta en cuanto a las joyas se refiere, elegía para la cita un doble collar de perlas y un original broche en forma de flor. Para los complementos, la madre del rey Felipe VI recurría a la misma tonalidad en dorado con bolso rígido y zapatos de tacón bajo.