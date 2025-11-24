La infanta Margarita y María Zurita revelan cómo fue el cónclave familiar por los 50 años de la monarquía: "Estupendo"

MADRID, 24 Nov. (CHANCE) -

Como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta la maravillosa relación que tiene con la Familia Real, la infanta Margarita, el doctor Carlos Zurita, y sus hijos, Alfonso y María Zurita, han estado entre los invitados al almuerzo privado con el que los Reyes Felipe y Letizia han celebrado este sábado el 50º aniversario de la restauración de la Monarquía en el Palacio Real de El Pardo.

Una comida íntima y de la que por el momento no ha trascendido ninguna imagen, en la que sí estuvo presente el Rey Juan Carlos, que sí ha viajado a España para asistir a la comida familiar tras su sonada ausencia en los actos institucionales para conmemorar esta fecha tan señalada, entre ellos la imposición del Toisón de Oro a la Reina Sofía.

Tras varias horas en El Pardo junto al resto de invitados al almuerzo -entre los que se encontraban los Gómez-Acebo, hijos de la recordada infanta Pilar; la familia real búgara; o la familia real griega, encabezada por la Reina Ana María, Pablo de Grecia y Marie Chantal-Miller-, doña Margarita era de las primeras en abandonar la fiesta en compañía de sus hijos María y Alfonso.

Visiblemente cansada, y muy seria, la tía de Felipe VI llegaba a su residencia en el madrileño barrio de Salamanca sin revelar ningún detalle sobre la celebración, manteniendo la discreción sobre cómo fue el reencuentro de Don Juan Carlos con el resto de la familia -especialmente con la Reina Letizia, principal damnificada- tras la reciente publicación de sus memorias, 'Reconciliación', en Francia.

Ha sido María la que ha desvelado con una sonrisa que la comida ha ido "muy bien, gracias" -sin entrar en detalles sobre el menú o la disposición de las mesas- y que el Emérito se encuentra "estupendo, gracias", dejando entrever que la cordialidad ha reinado en este cónclave 'real' para celebrar los 50 años de la monarquía.