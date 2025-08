Rafa Nadal, el causante de que la Familia Real muestre su lado más sonriente en la recepción de Marivent

MADRID, 4 Ago. (CHANCE) -

Tras la sorpresa de ver a la Familia Real al completo en la tradicional recepción de autoriades y personalidades de Baleares en el Palacio de Marivent, el tenista Rafa Nadal se convertía en uno de los protagonistas de la noche. Siempre fiel a la discrección que le caracteriza e intentando pasar desapercibido entre la larga lista de personalidades invitadas a la cita, el tenista hizo gala de la maravillosa relación que comparte con los Monarcas, especialmente con el rey Felipe VI.

A pocos pasos del ex jugador de baloncesto Rudy Fernández y su mujer Helen Lindes, Rafa esperaba paciente el turno de saludar a los Reyes sin la compañía de su mujer, Xisca Perelló. Finalmente, el tenista saludaba al rey Felipe que no dudaba en compartir algunas confidencias con él entre risas y muestras de complicidad. Tras él, también la reina Letizia compartía unos segundos de conversación con él antes de que continuara su paso por el besamanos. En último lugar también la reina Sofía se mostraba muy cariñosa y cercana con Rafa que no podía ocultar una sonrisa en el rostro en todo momento.

Sin lugar a dudas, esta fue una noche muy especial para Rafa que recibió el cariño y el apoyo de los Reyes una vez más en su tierra donde está disfrutando de unos días de descanso y desconexión.