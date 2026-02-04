La Reina Letizia apuesta todo al negro con un ajustado vestido de punto y botas altas, ¡y arrasa!

La Reina Letizia durante el acto institucional del “Día Mundial contra el Cáncer”, en el Espacio Green Patio de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 4 Feb. (CHANCE) -

Primer compromiso de la semana para la Reina Letizia, que ha reaparecido públicamente después de la celebración privada del 58 cumpleaños del Rey Felipe el pasado sábado -un día después de la fecha de su nacimiento, el 30 de enero- en el Palacio de La Zarzuela con un almuerzo íntimo al que asistieron la Princesa Leonor, la Infanta Sofía (que 24 horas antes presidía su segundo acto en solitario visitando las nuevas instalaciones del Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía en Boadilla del Monte), y la Reina Sofía, que muy alicaída tras el reciente fallecimiento de su hermana Irene de Grecia está contando con el apoyo incondicional de su familia.

Tras disfrutar de un fin de semana muy especial en compañía de sus hijas, que ya han regresado respectivamente a la Academia del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), y al campus universitario de Forward College en Lisboa, Doña Letizia ha cumplido con una de sus citas más importantes del año y este martes ha presidido el acto institucional del Día Mundial contra el Cáncer como Presidenta de Honor con carácter permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Un acto que se ha celebrado en el espacio Green Patio de Madrid, y en el que la Reina ha vuelto a dar una lección de elegancia con un estilismo versátil y sobrio perfecto para el día a día, y muy fácil de copiar. Presumiendo una vez más de su sostenibilidad en lo que a sus looks se refiere, la madre de la Princesa Leonor ha reciclado un diseño todoterreno que estrenó en los Premios Nacionales de Investigación de 2019, que le hemos visto en varias ocasiones, y con el que nos ha vuelto a conquistar por completo.

Se trata de un vestido midi de punto de la firma Cos en color negro, con silueta lápiz y manga larga, que destaca por un ligero escote asimétrico en el cuello que marca la diferencia. Buscando realzar su estupenda silueta, ha elevado el outfit con un cinturón de piel ancho con hebilla rectangular al tono, completando su apuesta ganadora con unas botas altas de piel también en negro.

En cuanto a las joyas, Doña Letizia ha recuperado los originales pendientes de diamantes de Tous Atelier que estrenó el pasado 6 de enero en la Pascua Militar, poniendo así el broche de oro a un look tan actual como favorecedor en clave 'black', destacando especiamente al optar por llevar su melena 'semirecogida' con una diadema negra que se está convirtiendo en uno de sus complementos favoritos.

Además, a su llegada al espacio Green Patio hemos visto el estilismo al completo de la Reina, con un abrigo de paño negro sobre los hombros, y su infalible bolso Doma Insignia Satchel de Carolina Herrera -que tiene en varios colores- al tono con el resto del conjunto.