Rastreada hasta un viejo cometa una bola de fuego sobre Madrid

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una bola de fuego avistada sobre Madrid el 31 de julio de este año procedía en origen del cometa 169P/NEAT, responsable de la lluvia anual de meteoritos Alfa-Capricórnidas.

Las lluvias de meteoritos ocurren cuando la Tierra pasa a través del camino lleno de escombros de un cometa, que a medida que se acerca al Sol y los hielos se 'subliman' de sólido a gas, arroja una corriente de material que permanece en su lugar. A medida que estos objetos chocan con la atmósfera de la Tierra, se queman como meteoros brillantes, los más brillantes de los cuales se conocen como bolas de fuego.

Tales lluvias son recordatorios periódicos de que la Tierra está barriendo un entorno salpicado de restos antiguos del Sistema Solar primitivo. Si bien son seguros, estos impresionantes espectáculos de luces ofrecen una advertencia, ya que estos pequeños fragmentos desmienten los objetos más grandes de los que provienen y que una vez pasaron cerca de la órbita de la Tierra, y podrían volver a hacerlo.

Usando imágenes de cámaras en el suelo en toda Europa, incluida una cámara operada por la ESA de la red AllSky7 en Cebreros (Ávila) y cámaras en la Red de Meteoros del Sudoeste de Europa (SWEMN), SWEMN calculó la trayectoria de la bola de fuego y rastrear sus orígenes atrás en el tiempo. Entrando en la atmósfera a una altura de 100 kilómetros sobre Madrid y quemándose a 77 kilómetros sobre la provincia de Guadalajara, se cree que el cuerpo helado tenía unos 10 cm de tamaño antes del contacto con la Tierra.

With footage from cameras across Europe??, including an ESA-operated camera in Cebreros, Spain - part of the #AllSky7 network - and cameras in the Southwestern Europe #Meteor Network (#SWEMN), the #fireball’s trajectory was calculated (thx SWEMN!) and its origins traced back pic.twitter.com/GjbUXv1EOc